Serie B, vola il Brescia: successo per il Palermo

Gol e spettacolo nel lunedì di Serie B. Vince 3-1 il Palermo in trasferta in casa del Sudtirol. A sbloccarla è Baniya che al 20′ di testa trova il gol dello 0-1 per i rosanero. Pari Sudtirol al 51′, il timbro con uno spettacolore calcio di punizione è di Casiraghi. 2-1 rosanero che arriva poi con Diakite che sempre di testa manda in porta la velenosa punizione di Ranocchia. A 9 dal termine è poi Roberto Insigne con una precisa e potente conclusione ravvicinata a suggellare il successo degli uomini di Dionisi.

Brescia-Cremonese 3-2

Successo, di misura, quello del Brescia contro la Cremonese. Gara che si sblocca dopo 6 minuti. Il timbro per le Rondinelle è quello di Besaggio. Al 34′ è poi l’ex Frosinone Borrelli a trovare la rete del 2-0 Brescia. Brescia che 5 minuti più tardi segna anche il terzo gol questa volta con il belga Matthias Verreth. Nella ripresa la Cremonese reagisce ma non basta. Prima Nasti trova il 3-1 al 70′. 11 minuti dopo ci pensa poi Buonaiuto a siglare il 3-2. Rete che comunque non serve a nulla con il Brescia ora terzo a -4 dal Pisa capolista….