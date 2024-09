Tamberi tagliato fuori: l’annuncio è sconvolgente

Colpo di scena clamoroso per Gianmarco Tamberi, stavolta è stato fatto fuori: annuncio sconvolgente per gli appassionati

Sono passati mesi ormai dal vortice di emozioni olimpiche che ha coinvolto Gianmarco Tamberi. Il portabandiera azzurro a Parigi, protagonista suo malgrado del più drammatico e sfortunato forfait ai Giochi che l’Italia ricordi in anni recenti, ha fatto discutere molto per i suoi atteggiamenti e i suoi comportamenti, soprattutto sui social. Ora che le acque attorno a lui si sono calmate, il suo nome continua però a essere comunque divisivo. Lo dimostra un annuncio delle ultime ore: incredibilmente, il saltatore è stato ‘tagliato fuori’.

D’altronde, nel mondo in cui viviamo oggi, con internet in grado di rendere eterno qualunque nostro errore, qualunque nostra dichiarazione improvvida, c’è chi non ha perdonato a Tamberi delle prese di posizione piuttosto nette nel passato. Amato ma anche detestato da tanti appassionati di sport, l’altista marchigiano non è mai stato un personaggio diplomatico. Dal punto di vista delle dichiarazioni, non sa cosa siano le mezze misure.

Quando è stato chiamato a prendere posizione su argomenti anche piuttosto delicati non si è mai tirato indietro. E questa mancanza di tatto non ha sempre fatto breccia nel cuore degli appassionati. C’è anzi chi non gli ha perdonato in passato una sua battaglia dialettica piuttosto brutale contro un grande ex collega, come dimostrato da quanto accaduto proprio nelle ultime ore.

Tamberi fatto fuori, stavolta non c’è speranza: il mondo dello sport esclude l’atleta marchigiano

Se c’è un argomento spinoso su cui Tamberi è spesso andato sopra le righe è sicuramente il doping. Convinto della necessità di mantenere intatta la credibilità dello sport, il saltatore marchigiano in passato ha preso posizione in maniera anche piuttosto dura su ogni controversia riguardante questo argomento. Basti pensare a quanto accaduto nel momento clou del caso Schwazer, quando l’altista non ebbe alcun problema a definire la vicenda “vergogna d’Italia“.

Parole che gli valsero, fin da allora, una pioggia di critiche anche piuttosto violenta. E non solo dai tifosi dell’atleta altoatesino, ma anche da parte di molti altri appassionati di sport, che avrebbero voluto un commento più low profile. Da un altoatesino a un altro, in questi giorni a tenere banco, a proposito di doping, è il caso Jannik Sinner. Il ricorso della Wada ha infatti gettato nello sconforto tanti supporter del numero uno al mondo. Una vicenda, va detto, molto diversa da quella di Schwazer, ma su cui qualcuno vorrebbe a questo punto sentire il parere proprio di Tamberi.

Considerando le sue esternazioni del passato, c’è infatti chi è convinto che anche sul caso Sinner in teoria dovrebbe essere rapido e lapidario nel giudizio. Tuttavia, non tutti sono dello stesso avviso. Anzi, su questo punto i social si dividono e c’è chi, come l’utente Nino Ori del pensiero di Tamberi è pronto a farsi beffe.

Posso essere sincero fino alla brutalità? Dopo la vicenda Schwazer, non credo ci sia un argomento nel quale possa interessarmi l’opinione di Tamberi…

Massimo rispetto per l’atleta, stop. — Nino Ori (@Nino_TheBest) September 28, 2024

Lo ha confermato in uno scambio di opinioni chiarissimo su X/Twitter il noto opinionista: “Dopo quanto accaduto con Schwazer, non c’è argomento su cui possa interessarmi quello che pensa Tamberi“. Parole che hanno trovato d’accordo altri utenti del social network di Elon Musk. A dimostrazione di come, per quanto Gianmarco sia amatissimo come atleta, il suo personaggio continui a suscitare più di qualche perplessità.