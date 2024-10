Questa sera il Milan affronterà il Bayer Leverkusen nella seconda giornata della fase Campionato di Champions League. Nella conferenza stampa di ieri Fonseca ha praticamente annunciato Alvaro Morata out almeno per quel che riguarda i titolari, in avanti toccherà a Tammy Abraham affiancato da Rafa Leao. In difesa da sciogliere due dubbi, Emerson Royal potrebbe partire dalla panchina mentre al centro potrebbero partire Gabbia e Pavlovic.

Partita importante per la formazione rossonera che dopo la sconfitta contro il Liverpool a San Siro deve porre rimedio e conquistare i primi punti della fase campionato di questa edizione di Champions League. C’è fiducia dopo due vittorie consecutive in campionato, Fonseca si aspetta risposte importanti anche questa sera.

Ecco il probabile undici della formazione rossonera: Maignan; Calabria, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus, Leao; Abraham.