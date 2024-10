Milan, Fonseca: “Per me era rigore. Soddisfatto per la prestazione”

L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, al termine del match contro il Bayer Leverkusen. Le sue parole a Sky Sport. “E’ vero che non abbiamo vinto ma è la partita che più mi è piaciuta da quando sono qui. Contro il Bayer non era facile, siamo tristi e delusi. Dobbiamo anche essere equilibrati però, ma io sono soddisfatto per il coraggio e la voglia, non per il risultato. Rigore? Per me era rigore, strano non sia intervenuto il VAR ma non mi piace parlare degli arbitri. Il Bayer è molto, il primo tempo è stato difficile, abbiamo chiuso gli spazi ma hanno creato pericoli soprattutto sulla fascia destra che sulla sinistra nell’1 vs 1.