Alonso vince il terzo mondiale: terremoto in Formula 1

Il pilota di Aston Martin, Fernando Alonso, sogna un trionfo a dir poco storico: le sue ultime dichiarazioni fanno ben sperare i tifosi dei Verdoni

Inutile girarci intorno: l’arrivo ufficiale di Adrian Newey in Aston Martin è una notizia storica per il mondo della F1, e questo per due ragioni. Newey è una autentica leggenda del paddock e per quanto l’età non più giovanissima sia un limite evidente, rimane ancora una vecchia volpe del mondo Motorsport capace di creare cose impensabili. L’altro motivo è legato al fatto che lavorerà nientemeno che con Fernando Alonso.

Ciò basta e avanza per immettere il due volte spagnolo nella lista dei potenziali campioni del mondo? Ovviamente no, ma diciamo che la sola presenza dell’ex capo progettista della Red Bull è una buona notizia per un pilota esperto come lo spagnolo. Quest’anno, a differenza della passata stagione, sta trovando più difficoltà a raggiungere pole e podi, tuttavia rimane sempre un pilota solido e capace di cose straordinarie. Ingredienti questi che, uniti a una monoposto vincente, potrebbero creare i presupposti per un qualcosa di importante.

Alonso rivela: “Voglio il terzo titolo mondiale”

Fernando Alonso è stato uno dei più entusiasti per l’approdo in Gran Bretagna di Newey. Lo aveva fatto capire quando l’arrivo del britannico era solo un rumors, e lo ha confermato dopo la sua presentazione ufficiale a Silverstone al fianco di Lawrence Stroll.

Per lo spagnolo il mondiale 2025, il primo con alla regia il nuovo capo del reparto tecnico, potrebbe essere l’ultima grande opportunità per vincere qualcosa; quindi la concentrazione per far bene è massima, così come la voglia che a dirla tutta è rimasta come quella di un tempo.

Alonso si presenterà alla prima gara del prossimo anno alla veneranda età di 43 anni: un dato da non sottovalutare considerando che pochi piloti della storia della F1 hanno corso ad alti livelli come il pilota asturiano.

E, proprio in merito al prossimo mondiale, Alonso ha parlato del suo più grande desiderio: vincere il terzo titolo alla guida di Aston Martin. Nel corso di un evento organizzato da Cognizant, partner della scuderia in verde, lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di avere le idee chiare: “Sono molto, molto concentrato sulla F1: nei prossimi due o tre anni voglio vincere il terzo titolo mondiale. Attualmente è la mia prima e unica priorità”. Idee chiare e obiettivi chiari da parte del due volte campione del mondo.