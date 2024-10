Botta e risposta social tra il sindaco di Corbetta e Morata: “Violata la mia privacy”, il primo cittadino replica con lo stemma dell’Inter

Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, un comune in provincia di Milano di poco più di 18mila abitanti, ha dato il benvenuto ad Alvaro Morata, che aveva preso casa proprio nel paesino: «È ufficiale! Alvaro Morata è un nuovo cittadino di Corbetta. Siamo felici di dare il benvenuto al calciatore che ha preso una bellissima casa qui a Corbetta e lo aspettiamo in giro per il centro e ai nostri eventi».

LA REPLICA DI MORATA IN UNA INSTAGRAM STORY – «Egregio Signor Sindaco, la ringrazio per aver violato la mia privacy. Fortunatamente non possiedo alcun bene di valore, l’unico tesoro sono i miei figli, la cui incolumità è stata da lei turbata. Pensavo che il comune di Corbetta potesse garantirmi una certa privacy, invece, mi trovo a dover cambiare casa nell’immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini».

Non si è fatta attendere la contro-risposta del sindaco di Corbetta il quale ha postato lo scudetto dell’Inter aggiungendo un eloquente: «Ciao ciao».