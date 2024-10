Perdita gravissima: disastro totale in Formula 1

Momento di pausa per la Formula 1 prima del rush finale con gli ultimi 6 GP. Per uno dei team non arrivano certo buone notizie

La Formula 1 non è soltanto Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc e tutti i piloti che occupano le prime posizioni. Fondamentali per il Circus sono anche i cosiddetti team “minori” i quali, negli ultimi anni, hanno faticato a trovare continuità di risultati. Molti di questi fungono da base di partenza per i piloti giovani che approcciano per la prima volta alla Formula 1 e che sperano di diventarne protagonisti.

Tra questi team c’è, senza dubbio, la Williams, una scuderia che ha fatto la storia della Formula 1 anche se negli ultimi anni sta trovando molte difficoltà lungo il suo percorso. Attualmente occupana l’ottava posizione del mondiale costruttori. La stagione del team inglese è stata piuttosto travagliata. Alexander Albon, pilota di punta del team, ha conquistato 12 punti in classifica mentre gli altri quattro sono stati portati a casa da Franco Colapinto, subentrato a Logan Sargeant che, in 15 Gran Prem,i era rimasto a secco.

Un risultato molto negativo per una Scuderia che l’anno scorso aveva chiuso la stagione al settimo posto con prestazioni molto promettenti e che ora è stata scavalcata addirittura dalla Haas. Ma le brutte notizie non finiscono qui.

Williams, la perdita è clamorosa

Secondo il bilancio del 2023 presentato dal team di Grove, l’anno scorso è stato chiuso da Williams con una perdita di circa 84 milioni di sterline. Un’enormità rispetto ai quasi 18 milioni persi nel 2022. I ricavi sono diminuiti da 143 a 127 milioni di sterline. Perdite che, come scrive Williams nel comunicato ufficiale, risultano comunque in linea con le aspettative del team che, nell’ultimo anno, ha investito molto nelle strutture.

“L’obiettivo a lungo termine della Williams rimane quello di tornare in testa alla griglia di partenza grazie a continui investimenti per lo sviluppo di tecnologie e persone leader a livello mondiale”, si legge nella nota. Per il team di Grove c’è comunque una base solida, rappresentata da circa 67,3 milioni di sterline che permettono alla squadra di continuare a lavorare conigli obiettivi a lungo termine e di avere, contemporaneamente, un percorso finanziariamente sostenibile.

Il 2025 rappresenterà il decimo anniversario del team Williams lontano dal podio della classifica costruttori. Nel 2015, infatti, il team inglese chiuse la stagione al terzo posto con Massa e Bottas al volante delle due monoposto. Dalla prossima stagione – lo ricodiamo – ci sarà Carlos Sainz al volante di una delle due monoposto.