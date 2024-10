Boom Ferrari, colpaccio Mondiale: firma un Top assoluto

Super colpo per la Ferrari, arriva un top di livello mondiale: i tifosi possono sognare, cambia tutto in Formula 1

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno alla fine del Mondiale 2024 di Formula 1, e di conseguenza all’inizio dell’avventura in Ferrari di Lewis Hamilton. In vista del 2025 la Rossa di Maranello sta facendo le cose in grande. Le ambizioni di vittoria non sono più nascoste e lo dimostrano i tanti grandi colpi che Vasseur e i vertici Ferrari stanno mettendo a segno in questi mesi. Una vera e propria campagna acquisti che non sembra avere tregua e che potrebbe portare a breve almeno un altro top assoluto a Maranello.

C’è voglia di festeggiare in Ferrari, c’è voglia di festeggiare dalle parti di casa-Vasseur. Il team principal della scuderia italiana sta infatti mettendo a segno, uno dopo l’altro, quegli acquisti che potrebbero far fare all’intera squadra il salto di qualità definitivo. Basti pensare a Loic Serra, nuovo direttore tecnico arrivato in Ferrari dopo tanti anni in Mercedes, con risultati straordinari.

Tra Vasseur e Serra, in Ferrari si parla sempre più francese, e il cambiamento di pelle a quanto pare potrebbe non essere finito qui. Per cercare di rendere ancora più solida una squadra già ampiamente competitiva, Vasseur avrebbe infatti messo nel mirino altri suoi connazionali dalla grande esperienza nel mondo della Formula 1, personaggi che sanno come costruire un’auto vincente.

Ferrari senza limiti, altro super colpo in arrivo: i tifosi non possono crederci

Incredibile, ma vero, la campagna acquisti almeno potenziale della Ferrari è stata svelata da Luca De Meo, amministratore delegato del gruppo Renault. Intervistato da ‘L’Equipe’ per spiegare i motivi per cui l’Alpine ha deciso di chiudere la produzione di power unit, il numero uno dell’azienda francese si è lasciato scappare una notizia che nessuno avrebbe potuto immaginare.

A quanto pare, approfittando della situazione, Vasseur si sarebbe infatti già fatto avanti per cercare di accaparrarsi quei tecnici di grandissima esperienza nel mondo della Formula 1 che potrebbero ritrovarsi, dopo lo stop Renault, d’un tratto senza alcun progetto su cui lavorare.

“Vasseur ci ha già chiamati per chiedere se poteva portare in Ferrari alcuni dei nostri tecnici“, ha spiegato De Meo, per cercare di tranquillizzare tutti sul futuro di quei grandi professionisti che, senza la produzione di power unit avrebbero potuto rischiare di perdere il proprio lavoro.

“Non imprigioneremo nessuno dei nostri ragazzi, la vita va così“, ha sottolineato De Meo, quasi a voler spingere i propri tecnici a trovare posto altrove, anche in un progetto come quello Ferrari, sicuramente ambizioso. Resta da capire se gli ingegneri in questione potranno effettivamente garantire alla Rossa un salto di qualità evidente.

Ma considerando che Vasseur ha lavorato in Renault nel 2016 avrà sicuramente conosciuto durante quell’esperienza molti dei professionisti dell’Alpine. Avrà quindi ben chiaro in mente chi sta cercando di portare a casa.