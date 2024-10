Roma, a Monza non si può sbagliare. Le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle 18 la Roma sarà ospite sul campo del Monza per provare a tornare alla vittoria dopo la brutta prestazione in Europa League contro l’Elfsborg. Qualche dubbio di formazione per Ivan Juric, anche rispetto alle scelte di giovedì che sicuramente condizioneranno data la stanchezza. In avanti occasione per Soulé, il centro nevralgico dell’attacco sarà affidato a Dovbyk. A centrocampo ancora spazio per Kone. Nesta invece non ha dubbi, tridente formato da Maldini e Pessina alle spalle di Djuric. Le probabili formazioni:

MONZA-ROMA

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All. Nesta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Pisilli, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.