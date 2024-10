Nadal lo ha fatto davvero: i tifosi non possono crederci

Novità importanti su Rafa Nadal, la mossa del tennista spagnolo coglie tutti di sorpresa: tifosi increduli, cosa sta accadendo

D’ora in avanti, il tennis vivrà principalmente sulla rivalità e sull’alternanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, destinati a spartirsi i principali successi dei prossimi anni. Ma nessuno potrà dimenticare quanto hanno dato i Big Three, capaci di dominare la scena per quasi un ventennio. Un’era giunta ormai alla conclusione e a cui i rispettivi tifosi, ma anche i semplici appassionati, guardano già con un po’ di nostalgia.

Roger Federer ha già appeso la racchetta al chiodo da due anni, per Rafa Nadal il ritiro sembra sempre più vicino. È ancora sulla breccia Novak Djokovic, ma anche lui ha di fatto abdicato quanto alla lotta per il primato. Tre fenomeni del tennis, dal gioco molto diverso ma capaci di regalare incontri epici ed emozioni uniche con le loro gesta in campo. Con loro in circolazione, per tutti gli altri sono rimaste le briciole o quasi.

Questo 2024 ha visto Djokovic ottenere l’unico trionfo che gli mancava, l’oro olimpico. Nella rassegna a cinque cerchi, a Parigi, non ha avuto altrettanta fortuna Nadal, che però si è battuto come un leone e ha ricevuto il meritato omaggio dal Philippe Chatrier, un campo su cui si è dispiegata la sua leggenda con le 14 vittorie al Roland Garros.

Lo spagnolo non scende in campo proprio dal torneo olimpico, dove era in campo sia in singolare sia in doppio con Alcaraz. Attenzione però a un ritorno in campo piuttosto inatteso, che fa crescere nuovamente l’entusiasmo, per ammirarlo ancora una volta sul terreno di gioco.

Nadal torna in Coppa Davis, l’annuncio di Ferrer

Rafa Nadal può far parte del team spagnolo in Coppa Davis. Il capitano David Ferrer ha manifestato l’intenzione non solo di convocarlo, ma anche di farlo scendere in campo.

Intervenuto al programma ‘Sala de Jugadores’, Ferrer ha spiegato: “È un giocatore che non si può mai considerare finito. Dopo la prima fase di qualificazione mi ha chiamato, il suo entusiasmo è intatto. Il problema è che non riesce più ad avere un alto livello a lungo durante la partita, ma può essere imbattibile”.

In effetti, in Coppa Davis, dove Nadal ha già ottenuto quattro trionfi sui sei della Spagna, tutti dal 2000 in avanti, il maiorchino vanta l’incredibile record di 29 vittorie e un solo ko. E Ferrer vuole davvero lanciarlo in campo: “Se sarà al 100%, so che giocherà. Gli ho detto di farsi trovare pronto per il match contro Van de Zandschulp con l’Olanda. Lui mi ha assicurato che sarà pronto. Vorrei che giocasse qualche altro evento oltre la Six Kings League”. Insomma, la Spagna fa sul serio, per la Final Eight a Malaga, per provare a strappare il titolo all’Italia.