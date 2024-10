Sainz campione del mondo: l’annuncio è UFFICIALE

Arriva l’annuncio diretto e senza fronzoli di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari è sicuro di ciò che sta per avvenire

Mancano ormai solo sei gran premi al termine della stagione 2024 di Formula 1. Saranno gli ultimi di Carlos Sainz come pilota della Ferrari. Lo spagnolo, dopo tre anni alla guida della Rossa di Maranello, terminerà la sua esperienza iniziata nel 2021, quando è subentrato a Sebastian Vettel.

La decisione sul futuro di Sainz è stata già presa dalla scuderia italiana ormai da tempo. In inverno la Ferrari ha scelto di rinnovare fino al 2029 con Charles Leclerc, puntando tutto sul monegasco, mentre Sainz verrà sostituito da Lewis Hamilton, atteso a Maranello dopo l’esperienza ultra decennale con la Mercedes.

Nonostante molto spesso Sainz abbia dimostrato di valere, in gara, quanto Leclerc, visti i discreti risultati ottenuti negli scorsi anni (5° posto finale nel 2022 e nel 2023), il pilota madrileno proseguirà la sua carriera con la Williams, sperando nel rilancio della storica scuderia britannica, in grande difficoltà nel Mondiale in corso.

Sainz sicuro sull’obiettivo, dichiarazioni inequivocabili

Nonostante questo cambio forzato di team per il 2025, Carlos Sainz è comunque molto fiducioso. Lo spagnolo vede nel suo futuro la chance di diventare finalmente campione del mondo di Formula 1. Un sogno che il 30enne non vuole affatto accantonare, credendo nelle sue potenzialità.

“Ho piena fiducia di avere tutte le caratteristiche necessarie per diventare campione del mondo e se un giorno mi daranno la macchina giusta, nel posto giusto e al momento giusto, sarò in grado di vincere. Vorrei diventare presto campione”. Dunque l’ambizione non manca affatto a Sainz che sa di essere un pilota dalle ottime potenzialità che non ha mai avuto a disposizione una vettura in grado di competere realmente per il primato.

Una frecciata indiretta alla Ferrari che, evidentemente, nell’ultimo triennio non ha mai avuto realmente le potenzialità per avvicinarsi alla Red Bull per lottare al vertice. Sainz intanto si prepara all’apporod alla Williams, dove correrà al fianco del thailandese Alexander Albon, confermato nonostante le prestazioni recenti non certo esaltanti.

Prima dell’esperienza in Ferrari, Carlos Sainz ha guidato le monoposto di Toro Rosso, Renault e McLaren, ottenendo sempre risultati più che apprezzabili. In carriera ha però vinto soltanto tre gran premi (tutti in Ferrari), troppo poco per pensare di competere per il titolo mondiale piloti, scenario che difficilmente potrà concretizzarsi anche alla Williams.