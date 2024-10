Paradosso Inzaghi: sosta con la difesa (quasi) al completo

Saranno dodici i giocatori assenti alla ripresa dei lavori ad Appiano Gentile prevista per il pomeriggio di mercoledì dopo qualche giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi post vittoria ottenuta contro il Torino.

Il focus sarà così orientato all’inizio della preparazione in vista della sfida dell’Olimpico contro la Roma che rappresenterà il primo ostacolo post sosta che si frapporrà tra i nerazzurri e le proprie velleità di inseguimento al Napoli capolista.

Le buone notizie arrivano dal paradosso per il quale il reparto difensivo titolare, quasi al completo, sarà presente al centro sportivo nerazzurro perchè risparmiato dalle convocazioni delle rispettive nazionali. Oltre a Sommer e Acerbi, anche Pavard è stato lasciato a casa dal suo commissario tecnico Deschamps così come Darmian da Luciano Spalletti. Discorso che si estende anche a Bisseck, ancora fuori dai radar della nazionale maggiore tedesca. Sarà dunque possibile per Simone Inzaghi lavorare con forza sulle dinamiche tattiche della fase arretrata che stanno rappresentando una delle note negative di questi primi passi della nuova stagione. Un’occasione importante per perfezionare meccanismi che lo scorso anno furono capisaldi della cavalcata scudetto a tinte nerazzurre e che vanno ripristinati il prima possibile per vivere un’altra stagione da protagonisti sia in Italia che in Europa.