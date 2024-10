Roma, la sosta per ritrovarsi. Ma serve qualcosa in più

La sosta per ritrovarsi. La Roma di Ivan Juric continua nel suo momento altalenante. Dopo la sconfitta in Europa League contro l’Elfsborg è arrivato un pareggio sul campo del Monza che lascia l’amaro in bocca. Per i dati sul possesso palla, nettamente favorevole ai giallorossi, ma soprattutto per la grande quantità di occasioni create che però non sono state sfruttate a pieno. Bisognerà ripartire proprio da qui, perché il solo Artem Dovbyk non può più bastare.

La piazza è ancora scontenta dopo l’esonero di Daniele De Rossi; a Juric spetta un compito non facile perché ritrovare l’entusiasmo significa cominciare a proporre un gioco diverso, serve una Roma più propositiva e che possa far divertire i propri tifosi. Serve il miglior Paulo Dybala, il miglior Matias Soulè: bisogna alzare il livello qualitativo delle giocate, e ritrovare un po’ di carattere per non correre verso un’altra stagione negativa.