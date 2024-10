Ferrari in ansia: scatta un campanello d’allarme

Scatta un campanello d’allarme in casa Ferrari in vista del prossimo futuro: un giovane in orbita rossa rischia

Il campionato mondiale di Formula 1 è entrato ormai nel suo momento clou e quando mancano sei Gran Premi al termine la lotta per il titolo è più infuocata che mai.

Il GP di Singapore, però, è stato deludente per la Ferrari che non è riuscita a confermarsi sul podio dopo averlo fatto per quattro GP di seguito, perdendo terreno sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Il rendimento di Sainz è calato molto in stagione e quasi tutto il peso del risultato è sulle spalle di Leclerc che purtroppo non può compiere miracoli ad ogni GP, trovandosi ad affrontare monoposto molto più dotate.

Al termine del campionato mondiale mancano come detto solo sei GP e sia il monegasco che lo spagnolo cercheranno di rimediare all’ultima delusione conquistando punti importanti che possano permettere al team di scavalcare la Red Bull, lontana solo 34 punti nella classifica costruttori.

Oltre ai risultati, però, la Ferrari deve preoccuparsi anche di altro in quanto è scattato un campanello d’allarme riguardante il pilota inglese Oliver Bearman, pilota dell’Haas ma cresciuto nell’Academy Ferrari che ha anche corso per la Rossa in questa stagione. In particolare, la Ferrari è preoccupata per il futuro dell’inglese che il prossimo anno correrà proprio per la Haas.

Ferrari, allarme Bearman: ecco cosa sta succedendo

In questa stagione all’età di soli 18 anni, Oliver Bearman ha scritto già una pagina di storia importante nel mondo della Formula 1. Il pilota inglese è stato il primo a fare punti per due team diversi nelle sue prime due gare nella classe regina. A Gedda, infatti, prese il posto di Sainz alla guida della Ferrari arrivando settimo, mentre in Azerbaigian a Baku ha sostituito Magnussen alla guida della Haas, arrivando decimo.

Classe 2005, Bearman ha dimostrato di avere talento e il suo futuro non può non far scattare un campanello d’allarme in casa Ferrari. La Rossa è conscia del potenziale del pilota inglese che il prossimo anno correrà per l’Haas e vorrebbe infatti che il ragazzo resti nell’universo Ferrari in ottica futura. Tuttavia, qualora dovesse far bene, per il team biancorosso sarebbe difficile privarsi di uno come lui.

Molto dipenderà comunque dalla volontà di Bearman che, al momento, pare deciso a fare grandi cose alla guida della Haas, sebbene un ex pilota come Mark Webber non lo veda bene in questo team. L’ex pilota australiano ha sottolineato in un’intervista al podcast ‘Formula For Success’ come non gli piaccia il team Haas e che Bearman avrebbe bisogno a livello di manager di gente importante come Andrea Stella o Toto Wolff: “Bearman in Haas? Non mi piace quella squadra, a livello di manager c’è bisogno di gente come Andreas Stella, Christian [Horner], Toto [Wolff]: loro sono veri ‘racer’. La leadership, quando si sta iniziando a correre in F1, è molto importante”.

La situazione è tutta in divenire, dopotutto parliamo di un pilota di appena 18 anni con un lungo percorso davanti e non ci sono dubbi sul fatto che la Ferrari continuerà a tenerlo d’occhio. E chissà che in futuro Bearman non possa prendere quello che è attualmente il ruolo occupato da Leclerc, dimostrando di poter essere il suo valido erede.