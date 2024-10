Ultim’ora, Leclerc cambia scuderia: accordo storico

Importante novità per il futuro di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha deciso di cambiare e di sposare questo nuovo brand

Il mondiale di Formula 1 è in pausa. Dopo il gran premio di Singapore corso a settembre, si riprenderà con la prossima gara soltanto il 20 ottobre, quando si entrerà nell’ultima fase della stagione con il GP degli Stati Uniti, ad Austin. C’è grande attesa per il proseguo del mondiale, vista la bagarre in vetta, il calo di rendimento della Red Bull e l’ascesa di McLaren e Ferrari.

Proprio la scuderia italiana è però concentrata sulle modifiche e le rivoluzioni da apportare a cominciare dalla prossima annata. Una già è stata ufficializzata con grande stupore generale da diverso tempo: l’ingaggio di Lewis Hamilton a partire dal 2025, al posto dello spagnolo Carlos Sainz che lascerà la Ferrari per scadenza di contratto, andando a continuare la carriera a bordo della Williams.

Chi invece è intoccabile per il Cavallino Rampante è senza dubbio Charles Leclerc, il talento monegasco che finalmente si sta togliendo delle soddisfazioni, cominciando a ragionare da protagonista anche in vista del prossimo futuro. Rinnovo di contratto già siglato fino al 2029 e leadership all’interno della scuderia di Maranello, anche se c’è grande curiosità per il feeling che dovrà costruire con Hamilton.

Leclerc cambia tutto: accordo con il nuovo brand

Novità in vista per Charles Leclerc. Il pilota classe ’97, oltre ad essere considerato uno dei maggiori talenti della Formula 1 attuale, è anche visto come un modello di stile e di eleganza, tanto da apparire pubblicamente sempre in pose fashion e mai dimenticabili. Ecco perché un importante brand ha deciso di puntare forte su di lui.

Parliamo della Puma, l’azienda di abbigliamento sportivo tedesca che tra l’altro ‘veste’ anche il marchio Ferrari. Dopo aver messo sotto contratto atleti italiani come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, il brand ha deciso di ingaggiare Leclerc come nuovo “global brand ambassador“.

L’obiettivo di Puma è quello di raccogliere nel proprio portfolio diversi sportivi che possano rappresentare dei volti riconoscibili ed apprezzati a cui legare il proprio marchio. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Charles nella famiglia Puma. Il suo mix unico di atleta professionista in Formula Uno e di appassionato di moda fuori dalla pista lo rende perfetto per il nostro brand. Charles non sarà solo un motorsport ambassador, ma svolgerà anche un ruolo fondamentale in varie iniziative che vanno oltre la pista”. Queste le parole di Arne Freundt, CEO di Puma.

In passato Leclerc non era legato ad un marchio sportivo in particolare, pur avendo ottenuto ingaggi e partnership con svariati march internazionali. Ora la Puma sarà parte integrante del suo personaggio.