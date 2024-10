“È tornato Schumacher”: l’annuncio sconvolge tutti

Il ritorno di Schumacher sembra sempre più vicino. L’annuncio è stato chiaro e il pubblico l’ha accolto fra stupore e felicità

C’è tanto da sistemare in Formula 1 in vista della prossima stagione, a tal punto che gli ultimi sei appuntamenti di quella attuale sono attesi con grande fermento e curiosità. Molte scuderie hanno annunciato gli arrivi nei team con annessi spostamenti di piloti, in altri casi ci sono equilibri tutti ancora da ritrovare e definire.

È il caso ad esempio di Audi-Sauber. Il primo pilota che il team, con la sua fabbrica principale a Zurigo, ha annunciato ormai mesi fa è Nico Hulkenberg. Il tedesco è attualmente attivo nel Circus alla guida della monoposto di Haas, ma è pronto a imprendere una sfida professionale inedita. A 37 anni, infatti, ricomincerà da una squadra tutta in formazione e da lanciarsi da zero in F1. Questo perché nel 2025 il professionista guiderà la Sauber, poi accompagnerà la squadra elvetica nella transizione ufficiale al team Audi. Il contratto con la scuderia, infatti, è pluriennale.

La domanda che segue allora è spontanea: chi lo accompagnerà come compagno di squadra? La decisione iniziale portava a Valtteri Bottas. Il finlandese è già parte della Sauber ma – secondo informazioni di Roger Benoit su ‘Blick’ – pare che al momento siano venuti fuori dei problemi nella trattativa con il pilota a causa delle richieste contrattuali ed economiche da questi avanzate: ”

F1, sorpresa Schumacher? Si apre uno spiraglio per lui, i dettagli

Le pretese di Bottas e un’annata non entusiasmante nel Circus potrebbero portare la scuderia a compiere scelte diverse. Pare, infatti, che con Audi abbiano vagliato l’opzione Gabriel Bortoleto oppure Franco Colapinto, per i quali però ad oggi non c’è possibilità più di ingaggiarli, perciò spunterebbe nelle discussioni l’ipotesi di riportare in F1 Mick Schumacher: “Sia Bortoleto che Colapinto non possono più essere ingaggiati e dunque Mick Schumacher è tornato nelle discussioni”.

Lo stesso Helmut Marko aveva lanciato l’indiscrezione alcune settimane fa: “Audi sembra che stia prendendo in seria considerazione Mick Schumacher”.

L’ex team principal della Haas, Gunther Steniner, ha perorato la causa a ‘RacingNews365’. L’ingegnere, infatti, è in buoni rapporti con Mick Schumacher da molto tempo e, pur riconoscendo la difficoltà per il pilota di trovare un team, afferma: “Sarei molto felice per lui. Forse c’è ancora una possibilità in Audi, ma è fuori da tre anni e le sue due stagioni sono state piuttosto mediocri”. C’è da capire se Audi possa pensare a un riscatto definitivo oppure se gli ultimi anni incerti allontanino ogni suggestione.