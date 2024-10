Juventus, si cresce anche attraverso le delusioni. Ma ora servono certezze

La Juventus di Thiago Motta è pronta a tornare in campo per preparare il prossimo, importante match contro la Lazio. Dopo il brutto pareggio interno contro il Cagliari, la formazione bianconera deve ritrovare quelle certezze che sembrava avere nelle prime giornate di campionato, dove aveva convinto per gioco e carattere. Si cresce però anche attraverso questi passi falsi, ora la Juve deve provare a ritrovare quell’umiltà e quel coraggio nel chiudere le gare.

Contro il Cagliari, sull’1-0, tante occasioni sciupate e troppa sicurezza nonostante un risultato assolutamente stretto. Ed ecco la frittata finale che ha annullato tutte quelle certezze che il club sembrava avere. Motta ha sfruttato questi giorni per lavorare, nonostante l’assenza dei vari Nazionali, sapendo che il percorso è lungo e che serve la giusta combinazione di elementi per poter tornare a vincere subito.