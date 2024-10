Ufficiale: Gaston Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa

Dopo aver svolto le visite mediche di rito, Gaston Pereiro è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. L’uruguaiano, svincolato dopo la risoluzione del contratto col Cagliari in estate, arriva al Genoa per tappare il buco lasciato da Ruslan Malinovskyi.

Ora non resta che capire se, oltre al classe 1995 ex PSV Eindhoven, il Genoa chiuderà anche per l’ingaggio di Mario Balotelli. Anche se la trattativa al momento risulta bloccata.

Periro ha collezionato 54 presenze, 7 gol e 3 assist con la maglia rossoblù del Cagliari in Serie A. In passato aveva vestito anche quella del PSV Eindhoven, 118 volte, segnando 44 reti e servendo 17 assist. Con la maglia del club olandese aveva giocato anche in Champions League.

Gli ultimi sei mesi della passata stagione, invece, li ha trascorsi in prestito dai sardi alla Ternana in Serie B.