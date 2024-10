Alex Zanardi fa piangere tutti: parole da brividi

Alex Zanardi fa commuovere tutti: le parole da brividi pronunciate dall’ex pilota che hanno fatto piangere e riflettere diversi tifosi

Lo spessore di un campione, lo si vede per quello che fa nella vita di tutti i giorni, nel suo essere uomo. E su questo Alex Zanardi ha insegnato a lungo lezioni di vita a tutti. Sorprendente la sua resilienza e il suo ottimismo, unito al carisma, che da sempre lo hanno contraddistinto e fatto arrivare il suo messaggio forte e chiaro sia ai semplici tifosi sia, soprattutto, a chi ha vissuto il suo stesso dramma.

Alex Zanardi pur non avendo capacità motorie e l’uso delle gambe ormai da oltre vent’anni era sempre andato avanti per la sua strada senza cedere mai allo sconforto. Anzi era ripartito ancora più forte, costruendosi un nuovo presente nella handbike, dopo che la sua carriera da pilota automobilistico era irrimediabilmente terminata. Non voleva saperne di lasciar perdere il mondo sportivo che tanto amava. E poi tante altre iniziative, come la creazione della sua Obiettivo3, il progetto di avviamento, inclusione e sostegno allo sport per atleti disabili. Questo fino al secondo grave incidente subito quattro anni fa.

Zanardi fa commuovere tutti: le sue frasi da brividi

Zanardi era così, molto vicino a tutti, specialmente a chi aveva subito la sua stessa sorte. Sono diverse le testimonianze di una sua chiamata per una parola di conforto o un invito ad unirsi ad Obiettivo3, pur non conoscendo il proprio interlocutore. In questi mesi di incertezza per la sua salute, continuano a risuonare le sue parole.

Frasi da brividi, motivazionali, che spesso hanno costituito un vero e proprio esempio per molti. Oggi probabilmente non è in grado di pronunciarle più in prima persona, dopo l’incidente avuto quando era alla guida della sua handbike che l’ha costretto ad interrompere la sua carriera da sportivo e sulle cui condizioni vige un gran riserbo da parte della famiglia. Non resta che affidarsi ai social e ai ricordi che Zanardi ha lasciato.

“Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa cosa puoi fare grazie a quello che hai” è una delle sue frasi cult, ricordate di recente in un post di un utente su “X”. Parole da brividi che hanno generato commozione in tanti fan solo per averle rilette. E che fanno capire lo spessore di Zanardi, in attesa di saperne di più sulle sue condizioni. Questa frase dimostra il suo grande ottimismo, non pensando ormai a ciò che era andato irrimediabilmente perso (le sue gambe) ma a ciò che poteva fare con ciò che era rimasto. Una forza di volontà immensa che per lui si è tradotta nel tempo con i successi in handbike.