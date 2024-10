Scadenza 2026: mezzo Barcellona coinvolto. Opportunità di mercato e sogni irrealizzabili

Non è un mistero che il Barcellona abbia l’esigenza economica di vivere, perlomeno a livello finanziario, alla giornata. Il deficit dei blaugrana è immenso, se rapportato alle situazioni comunque delicate del nostro calcio, e secondo uno studio recente del Telegraph si attesta intorno ai 3 miliardi di euro.

Numeri spaventosi, ma che non hanno fermato le sessioni di mercato recenti dei blaugrana, sempre pronti a cercare di contrattualizzare i migliori giocatori del continente, anche attraverso operazioni finanziarie “spericolate” che badano più all’uovo oggi che alla gallina domani.

Frequenti sono stati infatti i casi di specie in cui i catalani, pur avendo messo a segno un colpo di mercato, hanno dovuto attendere l’ok della federazione spagnola per potere registrare il calciatore di cui sopra perchè impossibilitati a farlo rientrare nei paletti economici imposti da parte della Liga.

L’ultimo esempio illuminante è stato quello di Dan Olmo, rimasto a bagnomaria per diverse settimane prima di poter procedere al tesseramento solo a causa dell’infortunio occorso al compagno di squadra Christensen, il cui costo a bilancio è stato escluso per i quattro mesi successivi dalla comunicazione del suo problema fisico.

Un modus operandi che presta poca attenzione alla programmazione, e che di conseguenza può regalare al calciomercato delle soluzioni molto interessanti soprattutto in relazione ai calciatori che hanno un contratto in vigore con i blaugrana, ma non sono affatto blindati dal club catalano. E’ il caso di chi ha un accordo in scadenza nel giugno del 2026, e che di conseguenza potrebbe rappresentare una buona soluzione in vista della prossima estate, a patto che il Barcellona non proceda ad un rinnovo ad hoc.

LAMINE YAMAL

Si parte dal fuoriclasse dell’oggi e del domani: Lamine Yamal. Nessuna speranza per i club potenzialmente interessati, però, perchè il fenomeno in erba ha già avviato contatti produttivi per siglare un accordo a lunghissima scadenza che vada a fare di lui il nuovo simbolo del progetto Barça.

GAVI

Talento senza fine e soli 20 anni di età per il centrocampista. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 90 milioni, ed i blaugrana avevano già intavolato una trattativa per siglare un rinnovo sino al 2029. Il grave infortunio patito al legamento crociato sembra essere quasi del tutto alle spalle e una volta tornato sul campo, è verosimile che i catalani accelerino anche sul fronte contrattuale. Cosa che al momento non è ancora accaduta.

PEDRI

Un miliardo di euro. A tanto è fissata la clausola rescissoria del centrocampista con il Barcellona nell’ultimo contratto che ha una scadenza, appunto, fissata nel giugno del 2026. Dal suo rinnovo passerà gran parte del progetto blaugrana, ma l’accordo definitivo non è stato ancora trovato.

RONALD ARAUJO



Il centrale difensivo è stato oggetto di diverse voci di mercato in estate. La principale ha fatto riferimento al Bayern Monaco e la sensazione è che a fronte di una grande offerta, i catalani possano anche decidere di sacrificarlo in estate qualora non si dovesse raggiungere un accordo per il suo rinnovo di contratto.

FRENKIE DE JONG



Quello dell’olandese è uno dei casi più eclatanti. Arrivato al Camp Nou durante la gestione Bartomeu, fu blindato fino al 2026 attraverso un ingaggio monstre che i media catalani hanno spesso identificato come insostenibile per le attuali disponibilità di cassa del Barcellona. L’ex giocatore dell’Ajax non ha mai preso in considerazione soluzioni diverse dalla permanenza nel club dei suoi sogni, e la sensazione diffusa è che cercherà di arrivare alla naturale scadenza dello stesso per poi scegliere un’altra destinazione a parametro zero.

ANDREAS CHRISTENSEN

Il difensore danese era arrivato in blaugrana a parametro zero, ma spesso e volentieri è stato utilizzato in ruoli differenti dal suo dalla precedente gestione tecnica. L’infortunio di cui abbiamo parlato in precedenza non gli ha permesso di vedersi valorizzato dalla gestione Flick, ed il rinnovo del suo contratto non è stato messo ancora all’ordine del giorno in Catalunya. La prospettiva di un addio è concreta, ed una volta recuperato, potrebbe rappresentare una bella opportunità di mercato.

ERIC GARCIA

Chi sta trovando spazio con Flick è l’ex Manchester City Eric Garcia. Classe 2001 ha una clausola rescissoria fissata a 400 milioni di euro ai tempi del suo acquisto. I dialoghi per un rinnovo di contratto non hanno portato ancora a una fumata bianca, e visti i chiari di luna, è una situazione che va seguita con attenzione.



ROBERT LEWANDOWSKI





Non c’è bisogno di ulteriori presentazioni. Bastano il nome ed il cognome del fuoriclasse polacco. 36 primavere alle spalle, ed un’opzione in favore del Barcellona per rinnovare di un’ulteriore stagione l’accordo attualmente in vigore. Difficilmente verrà esercitata.

HECTOR FORT

Talento della Masia di soli 18 anni. Ha firmato di recente il suo rinnovo fino al 2026, e le intenzioni sembrano quelle di tenerlo in forte considerazione anche per il futuro della prima squadra. Qualora non si trovasse un accordo a stretto giro di posta, però, qualche top club potrebbe cercare di inserirsi…

INAKI PENA

Considerato il futuro per la porta del Barcellona, non è ancora riuscito ad affermarsi come sembrava promettere. I blaugrana hanno contrattualizzato lo svincolato Szczesny per sopperire al problema fisico occorso a Ter Stegen. Al momento non risultano colloqui approfonditi per un eventuale nuovo contratto.

PABLO TORRE

Reduce da una fantastica stagione in prestito al Girona, il classe 2003 sembra nato per giocare in un centrocampo rapido e tecnico come da DNA blaugrana. Nonostante il ruolo di responsabilità nel cuore della manovra, si è già meritato le sue chances agli ordini di Hansi Flick.

MARC BERNAL

“Toglietevelo dalla testa”. Il Barcellona deve avere pensato più o meno questo, dal momento che il contratto che ha fatto sottoscrivere al classe 2007 ha un’opzione di rinnovo automatica di ulteriori 3 anni che prenderà validità nel momento in cui Bernal diventerà maggiorenne.