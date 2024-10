Roma, bisogna ripartire. Contro l’Inter per una nuova partenza

Ivan Juric si aspetta risposte importanti. La Roma, alla ripresa dopo la sosta, sarà impegnata nel big match casalingo contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli ultimi risultati hanno peggiorato l’umore di società e piazza, troppo stanca di queste altalene che non stanno portando da nessuna parte. Tra Europa League e campionato il rendimento è pessimo, ci si aspettava di più soprattutto dopo gli investimenti onerosi dei Friedkin. Adesso però dovrà essere il campo a parlare.

Servono risposte

Contro i nerazzurri servirà qualcosa di diverso a partire dal carattere, perché è la mente la prima cosa a dover funzionare prima di far parlare il campo. I giallorossi hanno tecnica individualmente ma sono troppo scarichi, la sosta avrà fatto bene? Chissà, quel che è certo è che Juric ha bisogno di un cambiamento del trend per non annegare in acque ancora più profonde.