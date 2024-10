Verstappen in un altro team, annuncio ufficiale

Arriva un annuncio importantissimo su Max Verstappen. Il campione di Formula 1 presto potrebbe affrontare un cambiamento importante

Attualmente Max Verstappen è concentrato esclusivamente sul finale di stagione, su un mondiale di Formula 1 che sembrava alla sua portata, come già i due precedenti, ma che si è complicato improvvisamente. Colpa di alcuni difetti della sua monoposto Red Bull e dell’ascesa della McLaren, ad oggi l’auto più veloce.

L’olandese campione in carica dovrà dunque mantenere il suo vantaggio di 52 punti negli ultimi 6 gran premi stagionali per poter trionfare nuovamente. Ormai ormai note le ruggini recenti nate all’interno del paddock Red Bull che riguardano lo stesso pilota, il padre Jos ed il team principal Christian Horner, viste alcune strategie non proprio apprezzate dalla famiglia Verstappen.

Il contratto di Max Verstappen scadrà nel 2028 ma c’è chi ipotizza un futuro diverso per il pilota. In particolare lo ha confermato Helmut Marko, ex pilota austriaco ed oggi consulente Red Bull. In un’intervista rilasciata al sito tedesco Motorsport-Magazin, Marko ha fatto intendere come il destino di Verstappen sia ancora tutto da decifrare.

Verstappen-Red Bull, separazione anzitempo in vista?

Tutte le incertezze sul futuro di Verstappen in Red Bull sarebbero rivolte in particolare al 2026. Sarà quello l’anno in cui la Formula 1 affronterà la rivoluzione regolamentare tanto attesa delle power unit e dell’aerodinamica delle monoposto.

Cambiamenti che potrebbero anche far abbassare il livello di competitività, almeno inizialmente, della Red Bull, la produrrà i nuovi motori assieme alla Ford. Per questo motivo Marko non è sicuro che Verstappen possa essere soddisfatto delle nuove vetture: “Tutti sanno che i contratti dei piloti di vertice prevedono delle clausole d’uscita che sono basate sulle prestazioni della macchina. E se la squadra o il pilota non sono contenti di qualcosa, allora è possibile che il pilota lasci prima della fine del contratto. Come accaduto per esempio con Vettel quando il team è andato in declino dopo il 2013”.

Dunque non è da escludere che un anche un pilota legatissimo alla Red Bull come Verstappen possa chiedere di lasciare anzitempo il team anglo-austriaco, qualora la rivoluzione del 2026 vedesse la scuderia in difficoltà. La battuta di Marko stesso chiarisce perfettamente la situazione: “Se vedrete Max venire nel mio ufficio a lamentarsi della monoposto? Non sarà necessario, perché a quel punto lui sarà già alla guida di un’altra macchina…“