Leclerc lancia la sfida: subito battaglia con Hamilton

Leclerc ‘contro’ Hamilton, parte la sfida in casa Ferrari: il pilota monegasco lo ha fatto nelle scorse ore

C’è grande attesa da parte dei tifosi della Ferrari per l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello. Pochi mesi, poi il sette volte campione del mondo saluterà definitivamente la Mercedes per volare in Italia e vivere quella che sarà sicuramente la sua ultima grande avventura in Formula 1.

Una scelta, quella di Vasseur di spingere per la firma dell’inglese, che ha persino fatto storcere il naso a molti. Per l’età di Hamilton e per il lavoro svolto in questi anni da Sainz che, suo malgrado, qualche mese fa si è ritrovato costretto a scegliersi una nuova destinazione. Sarà la Williams ad accogliere il figlio d’arte che ha fatto squadra fino a questo momento con Charles Leclerc e che ora come ora – probabilmente demotivato per quanto accaduto recentemente – non sta rendendo al pari del pilota monegasco. Proprio quel Charles Leclerc che quest’anno – al netto del momento buio vissuto post Monaco anche a causa di aggiornamenti disastrosi sulla SF24 – che non ha mai nascosto le sue ambizioni.

Il ‘Predestinato’ vuole vincere un Mondiale e vuole farlo solo ed esclusivamente con la Ferrari. Nel 2025 ci sarà al suo fianco un pilota che ne ha portati a casa ben 7 e sa bene come si fa. A questo punto, però, la competitività di Leclerc potrebbe molto presto portare ad uno ‘scontro’ con il 39enne di Stevenage che sa bene che vincere il suo ottavo mondiale alla guida della ‘Rossa’ sarebbe qualcosa di unico e speciale.

Leclerc ‘contro’ Hamilton, ci siamo: lo ha fatto davvero

Poche ore fa l’ex pilota Alfa Romeo ha spiazzato tutti accendendo la scintilla, lanciando la sfida a Lewis. Una dichiarazione che lascia poco spazio alle libere interpretazioni: l’anno prossimo la sfida per il Mondiale vedrà certamente i due ferraristi battagliare, anche tra di loro.

La sezione motori del noto quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha riportato, infatti, alcune stringate parole di Leclerc che tuttavia chiariscono come le ambizioni del monegasco restino elevate nonostante il prossimo approdo di Hamilton in Ferrari. Il #16 non ha affatto paura del pilota in uscita della Mercedes e, anzi, ritiene che il suo arrivo alla Ferrari potrebbe portare giovamenti anche allo stesso Leclerc e al suo rendimento in pista.

“Per me sarà anche una grande opportunità per dimostrare cosa so fare e quanto valgo“, ha detto Charles, evidentemente convinto dalle proprie possibilità di poter arrivare fino alla fine a competere per un Mondiale con la ‘Rossa’ nonostante l’arrivo di Lewis. E i tifosi, intanto, con questa magnifica accoppiata, non possono che iniziare a sognare davvero.