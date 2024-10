Serie A, Leo Messi incorona Lautaro ed esalta Nico Paz

Protagonista della vittoria contro la Bolivia, Leo Messi, autore di 3 gol e due assist nel 6-0 dell’Argentina, ai microfoni di TNT Sports, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su due connazionali protagonisti in Serie A. Lautaro Martinez, in gol contro La Verde e Nico Paz, con quest’ultimo autore di un assist per la Pulce.

“Ha vissuto un anno spettacolare. Ha fatto gol in finale, è stato capocannoniere in Copa America. Merita il Pallone d’Oro più di chiunque altro”, sul Toro dell’Inter.

“Adesso ha debuttato Nico Paz, che ha tantissima qualità e spero che continui a crescere. Non era nato quando ho debuttato in Prima Divisione. Ha una testa impressionante, capisce perfettamente la partita e spero che continui così. Ha giocato, si è divertito e penso che si sentirà a suo agio in questa squadra, perché gli piace avere la palla”, a proposito del gioiello del Como cresciuto nel Real Madrid.