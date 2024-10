Milan, Fonseca: “Leao aveva un problema al flessore”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan ha parlato così dopo la vittoria 1-0 contro l’Udinese: “Cosa ho pensato al gol del pari? Che abbiamo troppa sfortuna, guardate come era stato quel gol, un rimpallo. Nei primi 30 minuti abbiamo giocato con grande personalità e qualità. Poi, un’ora con grande spirito di gruppo con un calciatore in meno. Per me questo è stato molto importante: vedere la squadra insieme, sacrificarsi l’uno per l’altro, soffrire insieme. È quello che manca qui: lavorare di squadra. Oggi abbiamo dimostrato che siamo uniti; anche chi è entrato ha dimostrato di essere pronto a sacrificarsi per la squadra“.

Milan, Fonseca su Leao, Okafor e Gabbia

Il tecnico ha poi parlato così di Leao: “Non è strano vedere Leao in panchina, x me sono tutti uguali. Non c’è un caso Leao. Era soddisfatto coi compagni. Mi aspetto che si alleni bene e si prepari. Noah è rimasto qui senza andare in nazionale ed è stato importante questo. Rafa non ha fatto un allenamento perché aveva un problema al flessore. Per questo anche non ha giocato“. Fonseca ha poi chiuso così su Gabbia: “Gabbia ha avuto problemino al polpaccio ma nulla di grave“.