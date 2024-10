Roma, cercasi il vero Dybala: l’argentino può accendere di nuovo la scintilla

Tutti, a Roma, aspettano Paulo Dybala. Sembra ormai una fase fatta, dato che l’argentino tra mille problemi fisici non ha mai avuto quella continuità che avrebbe potuto fare la differenza. Ma in un momento complicato come quello che stanno vivendo i giallorossi adesso, il ritorno dell’argentino è forse la notizia più importante che potesse ricevere Ivan Juric. Le precarie condizioni fisiche hanno sicuramente condizionato il rendimento di Dybala, in campo è capace di spostare gli equilibri ed è proprio questo che deve tornare a fare.

Juric lo sa ed è consapevole di tutto questo, la sua presenza è di notevole importanza per far sì che la Roma possa uscire da questo tunnel profondo in cui è entrata. La sfida contro l’Inter sarà già indicativa, la presenza di Dybala, ancora in dubbio, potrebbe essere la giusta scintilla in un momento in cui, dalla parte giallorossa della capitale, c’è solo malcinconia.