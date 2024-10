Complice l’assenza di Abraham per infortunio e l’esclusione di Luka Jovic dalla lista UEFA, Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan, ha fatto il suo esordio in Champions League. A 16 anni e 226 giorni è diventato il più giovane italiano di sempre a esordire nella massima competizione europea superando il record precedente di Moise Kean (16 anni e 267 giorni con la maglia Juventus). Al minuto 75 con il numero 73 indosso in quanto è l’anno di nascita del papà.