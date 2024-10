Sinner-Alcaraz come Federer-Nadal: la foto è commovente

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come Roger Federer e Rafa Nadal, ecco la foto che è davvero di buon auspicio per entrambi

Il mondo dello sport vive di ere. Va così nel calcio, nel mondo dei motori e anche ovviamente in quello del tennis. I protagonisti del passato erano Rafael Nadal e Roger Federer che insieme a Novak Djokovic hanno dato vita a quasi un ventennio di grandi sfide, un’epoca d’oro che sta per finire visto che lo svizzero si è già ritirato, il maiorchino è in procinto di farlo a breve e anche il serbo è avviato alla fase conclusiva della sua carriera.

Ora c’è il nuovo che avanza, a cui rispondono sicuramente i nomi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Sono loro due i nuovi prodigi del tennis mondiale. Il ricambio generazionale c’è stato in maniera prepotente in questo 2024, con l’italiano e lo spagnolo che hanno letteralmente spodestato la vecchia guardia.

A partire dal ranking ATP con Sinner primo e Alcaraz secondo, i due si sono divisi i quattro grandi Slam stagionali e hanno avuto già modo di affrontarsi in quattro occasioni. Nelle prime tre sfide ha prevalso lo spagnolo. Nell’ultima, invece, al Six Kings Slam” Il torneo di esibizione con un premio di 6 milioni di euro, è stato il tennista azzurro a imporsi in tre set.

Sinner e Alcaraz come Nadal e Federer: l’incredibile scatto, tifosi commossi

Oltre alla spettacolarità della partita in bilico fino all’ultimo parziale, quanto avvenuto tra i due nel post match di Riyad ha stupito i fan. C’è stato, di fatto, il remake di un episodio che ha coinvolto in passato anche Federer e Nadal.

Al momento della premiazione, infatti, sono caduti i soliti coriandoli e nastri colorati. La scena che non è passata inosservata, ripresa dalle telecamere, è stato quando Sinner si è avvicinato al rivale per togliergli qualche coriandolo di troppo rimasto incastrato tra i suoi capelli. Un gesto tanto spontaneo quanto genuino che ha sorpreso i fan.

Per i più attenti si tratta di un deja vu. Era già successo con Nadal e Federer, precisamente nel 2009, quindici anni fa. In quel caso era stato lo svizzero a togliere un coriandolo dalla folta capigliatura dello spagnolo.

Fedal 2009 Sincaraz 2024 pic.twitter.com/UtUWKoM9tg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

La scena si è ripetuta, quasi come se fosse una sorta di passaggio di consegne tra i due big dell’epoca passata e quelli di oggi.