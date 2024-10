L’ex Arsenal Lauren: “Calafiori? Arteta può metterlo ovunque. Sono stato vicino alla Roma”

La leggenda dell’Arsenal e del Camerun Lauren ha parlato a The Italian Football Podcast.

Su Riccardo Calafiori: “La sua versatilità è buona per Arteta, è un giocatore di talento. La cosa buona per Arteta è che può farlo giocare in diverse posizioni. Può farlo giocare come terzino sinistro, difensore centrale. Abbiamo visto al Bologna che poteva giocare anche come centrocampista di contenimento. Dove farlo giocare? Devi chiedere ad Arteta”.

Vicino alla Roma prima di unirsi all’Arsenal: “Penso che a quel tempo la Roma fosse allenata da Zeman. Ero vicino a firmare per la Roma. Il direttore sportivo del Maiorca a quel tempo era Mateu Alemany, abbiamo raggiunto un accordo io e lui, abbiamo deciso che sarei rimasto un altro anno. Mi ha detto “resta un altro anno per favore, miglioreremo il tuo contratto e ti garantisco che l’anno prossimo troveremo una soluzione”. Alemany era un direttore sportivo di alto livello, quindi l’anno dopo sono stato venduto all’Arsenal”.

La mentalità di Fabregas: “È un ragazzo straordinario. Devi ricordare che quando aveva 15 anni aveva il tipo di personalità per sfidare Patrick Vieria, Ray Parlour, Edu, Gilberto in mezzo. Aveva quel tipo di personalità per sostituire Patrick Vieira, un giocatore di alto livello, e lo ha fatto con stile. Questa è una cosa che dico sempre ai giovani: Fabregas voleva migliorare ogni singolo giorno. Aveva talento ma voleva migliorare ogni singolo giorno. Era il primo in palestra, il primo al campo di allenamento, era uno dei migliori nella sessione di allenamento. Ha allineato la sua personalità a ciò che sta facendo”.

Samuel Eto’o il miglior compagno di squadra: “Beh, ho giocato con alcuni grandi giocatori di alto livello della mia generazione. A partire da Diego Tristan, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, ​​Patrick Vieira. Quindi scelgo tutti loro. Con Samuel abbiamo avuto una specie di legame tra noi fin dai Mondiali del 1998 in Francia. Abbiamo avuto un rapporto fantastico”.

L’Arsenal dovrebbe ingaggiare un numero 9? “Ho sempre detto che abbiamo bisogno di un numero 9 che possa aiutare, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. Forse abbiamo bisogno di un altro 9 diverso da quelli che abbiamo in squadra per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi entro la fine della stagione”.

Ryan Giggs il miglior avversario “contro cui abbia mai giocato”, meglio di CR7: “Dico sempre Ryan Giggs. Era un giocatore straordinario. Al di sopra di ogni giocatore. Al di sopra di Robben, Duff, Cristiano Ronaldo, al di sopra di tutti.

Era un giocatore fantastico”.

Finale di Coppa dei Campioni 1999 persa contro la Lazio: “Penso che sia stata una delle finali migliori che abbia mai giocato. Ho giocato molte finali ma questa è stata una delle migliori. Il Maiorca è una piccola squadra ma è stata una delle più grandi squadre in Spagna. Avevamo una squadra solida, avevamo un grande allenatore in Coppa. Abbiamo battuto il Barcellona e siamo riusciti ad arrivare in finale. In quella finale ricordo un’azione. Ho avuto un’occasione, ho tirato vicino all’incrocio dei pali, Marchegiani ha parato. E poi nell’azione successiva è stato Pavel Nedved a segnare. Questo è il calcio.”

Su Hector Cuper: “Era un duro. Sono sempre grato agli allenatori che possono aggiungere qualcosa. “È stato un allenatore chiave nel nostro sviluppo. Io, Tristan, Luque, tutti quei giocatori. Hector Cuper ha sviluppato il nostro talento. E penso che dobbiamo esserne grati”.