UFFICIALE torna Valentino Rossi: fan senza parole

Grandissimo ritorno per Valentino Rossi. Sarà la prima volta in assoluto per lui. L’attesa è già alle stelle

Quando si parla di motomondiale e di piloti leggendari in pista, non si può non pensare a Valentino Rossi ovvero uno dei piloti più vincenti e talentuosi di sempre, un vero e proprio orgoglio italiano che per anni ha dominato nel Motomondiale, trionfando in tutte le categorie.

Rossi ha scelto di lasciare le corse ufficialmente nel 2021, dopo una lunga e ricca carriera che lo ha visto trionfare in tutte e quattro le classi motociclistiche (125, 250, 500 e MotoGP). Da quel momento, Valentino ha deciso di dedicarsi al suo team che gareggia in MotoGP e ad una nuova carriera nel motorsport, stavolta però non con le due ruote.

Valentino Rossi è rimasto nel mondo dei motori, intraprendendo una nuova esperienza nell’automobilismo Il campione di Tavullia è impegnato tuttora nel mondiale Gran Turismo Endurance e ha partecipato anche alla mitica 24 ore di Le Mans. Il tutto mentre si appresta a diventare padre per la seconda volta dopo la nascita della primogenita Giulietta avvenuta nel 2022.

Valentino Rossi in televisione, ecco dove lo vedremo

La prossima sfida che ha deciso di accettare Valentino Rossi però non riguarda il mondo dei motori. Per lui è pronto un grande ritorno in televisione. Dopo essere stato protagonista, sul piccolo schermo, di reportage e documentari sulla propria carriera, ora è pronto per una nuova esperienza decisamente diversa dalle altre.

Valentino sarà il conduttore nella seconda puntata del Gialappa’s Show, ovvero il contenitore comico che va in onda ogni lunedì sera su TV8 e Sky Uno. Rossi affiancherà il presentatore Mago Forrest, nel ruolo che è stato di Laura Pausini nella puntata inaugurale del programma.

Grande attesa dunque per lunedì 28 ottobre, quando Valentino debutterà in questo ruolo inedito. Tutti sono sicuri che l’ex pilota possa fare un’ottima figura sul piccolo schermo con la sua grande ironia e la spigliatezza che lo hanno sempre contraddistinto.

L’arrivo di Rossi al Gialappa’s Show è stato annunciato con un video su Instagram. “Per condurre la seconda puntata non abbiamo scelto un sig. Rossi qualunque” – si legge nel post corredato da un video in cui vari protagonisti del programma passano davanti al camerino dal quale poi esce Valentino pronto per entrare in studio con un elegante vestito grigio.