Tamberi ha stupito tutti: rivelazione mozzafiato

Gianmarco Tamberi ha stupito davvero tutti con una rivelazione davvero particolare. Nessuno dei suoi tifosi poteva immaginarlo

Il campione olimpico di Tokyo ha attraversato un momento difficile durante gli ultimi Giochi Olimpici di Parigi ma, con la sua solita mentalità, è riuscito a rialzarsi. C’è però un aspetto che in pochi conoscono e che lascia senza parole.

Gianmarco Tamberi è forse uno dei volti più noti dello sport italiano, calcio escluso. Il campione olimpico e mondiale di salto in alto ha vinto tutto ciò che poteva negli ultimi anni. Ai Giochi di Parigi era uno dei due portabandiera, assieme ad Arianna Errigo, ma purtroppo non ha avuto modo di difendere il suo titolo in pedana. I problemi di salute, con le coliche renali ampiamente documentate sui social, lo hanno costretto ad una presenza formale ma non incisiva. Un peccato per un campione della sua statura internazionale, ancora in grado in stagione di battere i migliori, finché la condizione lo ha sorretto.

Smaltita la delusione olimpica, Tamberi interpreta il ruolo di uomo immagine della sua amata regione, le Marche, con la quale ha un feeling particolare. Il modo di ribadirlo c’è stato anche a New York, dove Tamberi era presente come testimonial di Giorgio Armani, uno dei simboli più prestigiosi dell’eleganza italiana nel mondo.

Gianmarco Tamberi lascia tutti di stucco: è la sua preferita

Gianmarco Tamberi non poteva mancare alla Fashion Week di New York, dove ha partecipato alla presentazione della nuova collezione di Armani. Con lui anche l’inseparabile moglie Chiara Bontempi. Ad accompagnare Gimbo sul red carpet c’erano anche altre due eccellenze italiane, ovvero Laura Pausini e Paola Cortellesi, apprezzatissime anche oltre oceano.

Sui propri canali social, l’atleta azzurro ha voluto fare dei riferimenti precisi alla trasferta americana, con in particolare una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta: “Dopo Ancona, New York City senza dubbio la mia città preferita!”. Il modo per ribadire il suo attaccamento alle radici marchigiane non è mancato nemmeno in questa occasione, anche se francamente le due realtà sono difficilmente paragonabili. Chissà come avranno reagito tutti i suoi fan, anche americani, a questo tipo di affermazioni.

Sempre molto attivo sui social, Tamberi ha recentemente documentato i suoi followers sui giorni di vacanza che si è concesso con la moglie. Sempre su Instagram ha pubblicato una foto che ha spopolato sui social, quella mentre mangiava un corposo panino. Un modo per dire addio ai suoi addominali in attesa di riprendere gli allenamenti.