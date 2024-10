Atalanta-Verona 6-1: Lookman-De Ketelaere-Retegui show

Tanti gol e calcio spettacolo tra Atalanta e Verona. La Dea domina in lungo e in largo e si impone con un netto 6-1 contro un Verona sempre più in difficoltà. Gasperini festeggia così al meglio le 400 panchine con l’Atalanta agganciando Juventus e Udinese al terzo posto in classifica.

Atalanta-Verona, le formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Keteleare; Retegui

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Comi, Steffanoni

Allenatore: Giampiero Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Belahyane, Bradaric; Livramento, Kastanos; Sarr

A disposizione: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Tengstedt, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Suslov, Mosquera, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

La partita

Pronti via e Dea subito in vantaggio con De Roon dopo 6 minuti. Secondo centro consecutivo in campionato per il capitano nerazzurro, servito con i tempi giusti da Lookman. Piattone potente che non lascia scampo a Montipò. Altri 3 minuti e Retegui trova subito il 2-0. Lookman prova a farsi largo facendosi chiudere da Ghilardi, la sfera arriva sui piedi del centravanti italo-argentino che dal limite la piazza alle spalle di Montipò. 9 gol in 9 partite per il bomber della Nazionale. Al 14′ si aggiunge anche De Ketelaere alla festa del gol. Lookman scarica sul trequartista belga che si sposta il pallone sul sinistro e disegna una parabola morbida che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Alla mezz’ora il poker della Dea. Il timbro è di Lookman. Grande giocata del nigeriano che parte da sinistra, si accentra per andare al tiro e non lascia scampo a Montipò infilandolo sul suo palo. 5 minuti e ancora Lookman firma il 5-0. Ederson mette a sedere Magnani con una finta, pallone prolungato di tacco da De Ketelaere per il tap-in a porta sguarnita dell’attaccante nigeriano. Al 43′ Saar trova il 5-1. Belahyane apparecchia per il numero 9 gialloblù che prende la mira e la mette nel sette, dove Carnesecchi non può arrivare. Rete bellissima dell’ex Wolsfburg. Nella ripresa c’è poi anche spazio per il 6-1 di Retegui. De Ketelaere si allarga e pesca il centravanti italo-argentino che batte ancora Montipò in uscita. Decimo centro in campionato per lui. Termina 6-1 con l’Atalanta che aggancia Juventus e Udinese al terzo posto in classifica.