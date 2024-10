È finita per Sinner e Alcaraz: svelata la verità

L’ormai ex giocatore dà un suggerimento ‘gratis’ a tutti coloro che vogliono avere una speranza di battere i due fenomeni dell’era moderna

Sono stati i dominatori assoluti del 2024. E presumibilmente saranno coloro che monopolizzeranno la scena del tennis mondiale nei prossimi anni. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rispettivamente numero uno e numero due del ranking ATP, si sono spartiti equamente i quattro Major del circuito.

L’altoatesino ha vinto la prima prova dell’anno, quella in Australia, ripetendosi poi sul cemento di New York nello scorso settembre. Il fenomeno di Murcia si è invece aggiudicato il Roland Garros e Wimbledon, bissando così il successo ai Championships ottenuto nel 2023 dopo la splendida battaglia contro Novak Djokovic.

Curiosamente, nei grandi appuntamenti Slam di questa stagione, i due hanno incrociato le loro racchette solamente una volta: semifinale a Parigi, quando Jannik conduceva per due set ad uno salvo poi subire la rimonta dello scatenato amico-rivale, capace poi di vincere la finale contro Sascha Zverev sempre rimontando dallo svantaggio accumulato dopo i primi tre parziali.

Praticamente quasi imbattibili per chiunque – le sconfitte a sorpresa dell’iberico, pur non togliendo nulla ai vari Monfils o Van de Zandschulp che lo hanno battuto dopo le Olimpiadi, sono dovute più ad un calo di concentrazione del campione che altro – i due fuoriclasse potrebbero legittimamente alternarsi al vertice del tennis nei prossimi anni.

Già ora, se leggiamo in numeri il loro rendimento, c’è da spaventarsi. L’azzurro ha vinto 7 titoli nel 2024 perdendo solo in sei occasioni a fronte di 65 vittorie. Carlitos sarà stato anche meno regolare nel circuito, ma ha comunque incamerato un Masters 1000, un torneo di categoria 500 e la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi.

Sinner e Alcaraz imbattibili? Ecco la ricetta di Thiem

Appena ritiratosi dopo una carriera densa di soddisfazioni, che ha toccato il punto più alto con la vittoria agli Us Open del 2020, Dominic Thiem è uno di quelli che, nell’arco della sua militanza ad alti livelli, ha più tentato di contrastare l’egemonia dei Big Three nel circuito. Spesso perdente sulla terra contro Rafa Nadal, ma capace anche di grandi imprese con lo stesso spagnolo e con Novak Djokovic in altre occasioni, l’austriaco ha svelato un possibile segreto per battere i due fenomeni generazionali.

“Nel 2017 ho vinto contro Rafael Nadal a Roma e contro Novak Djokovic al Roland Garros. Sono state due vittorie incredibili. Lì ho capito che se giocavo al meglio avevo davvero una possibilità. E non importava la superficie o il torneo. È stato fondamentale, perché devi davvero andare con la convinzione di vincere in campo contro quelle leggende”.

Nel concreto Thiem pensa che ora sia lo stesso: “Se affronti Carlos o Jannik, l’unico modo per avere un’occasione è scendere in campo con la convinzione giusta“, ha dichiarato ai microfoni di ‘Tennis Majors’.

“Per ogni giocatore la parte cruciale è riuscire a pensare: ‘Se sto giocando al mio miglior livello, non importa cosa stia facendo l’avversario. Posso comunque batterlo‘” ha ribadito Thiem.