Caso Verstappen-Leclerc: l’annuncio è definitivo

In pista si prospetta un duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc, arrivano le dichiarazioni del pilota della Ferrari: weekend di gara che si infiamma

Nuovo weekend di gara, in un finale di stagione, in Formula Uno, molto intenso e con appuntamenti che si susseguono ravvicinatissimi, per arrivare ai verdetti conclusivi del 2024. Il Circus è in Messico, per il GP numero 20 di una annata lunghissima e ancora molto incerta. Anche stavolta, in pista se ne vedranno sicuramente delle belle.

La Ferrari arriva con grande fiducia, dopo la doppietta conquistata la settimana scorsa a Austin. Che ha restituito ambizioni al popolo e allo staff della Rossa, specialmente per quanto riguarda il Mondiale costruttori, traguardo tornato improvvisamente alla portata. Il Cavallino rampante deve recuperare 48 punti dalla McLaren capolista e dopo quanto visto nelle ultime settimane la sensazione è che la rimonta sia davvero possibile.

Ferrari giunta a 4 vittorie stagionali, come nel 2022, un bilancio che potrebbe ancora essere migliorato. Il bilanciamento della vettura appare il migliore in pista in questo momento, Charles Leclerc può andare all’attacco. Ma di certo i rivali non vogliono rendergli facili le cose e soprattutto non vuole farlo Max Verstappen, che in classifica piloti, per confermarsi campione, deve guardarsi principalmente da Norris ma non sottovaluta certo il ferrarista.

L’olandese, a Austin, è stato protagonista di una difesa al limite nei confronti di Norris e darà battaglia anche in Messico per difendere il suo primato. Ecco perché ci si aspettano altre discussioni ed episodi particolari in pista. Ma Leclerc sembra pronto alla lotta.

Gp Messico, Leclerc all’attacco di Verstappen: bufera in pista

Nella conferenza stampa di presentazione del weekend di gara, giovedì, il monegasco è stato interpellato sul tema dai giornalisti. E non si è nascosto, andando all’attacco del campione del mondo.

Sull’eventualità di un duro corpo a corpo in pista con Verstappen, ha spiegato: “E’ sempre bello correre contro di lui, sai che si spingerà al limite per non lasciarti spazio. A Austin però si sono viste delle cose poco chiare in termini di regolamenti e penalità. Noi piloti dovremmo sapere davvero che cosa si può fare e cosa no“. Quasi una dichiarazione di guerra, insomma, da parte di Charles. Che per diradare il campo da eventuali polemiche e vicende in cui possa trovarsi coinvolto in prima persona, spera sicuramente di salutare tutti alla prima curva e non voltarsi più indietro, come accaduto in Texas.