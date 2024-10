Polverone Sinner, ha fatto di tutto: “Non è facile”

Jannik Sinner al centro dei rumors, ha fatto di tutto ma…”non è facile”: arriva l’annuncio che fa capire il momento che sta attraversando il numero uno al mondo

Dal punto di vista sportivo il 2024 è stato un anno pazzesco per Jannik Sinner. Vetta del mondo del tennis conquistata da svariati mesi, issandosi in cima al ranking ATP, primo italiano della storia a riuscirci; diversi titoli e tornei vinti tra cui spiccano i due primi Slam della carriera quali Australian Open e US Open. Più in generale si ha la sensazione che il tennista di San Candido sia davvero il nuovo che avanza di questo sport e insieme a Carlos Alcaraz per anni domineranno la disciplina come fatto da Federer, Nadal e Djokovic.

C’è però anche una macchia in quest’annata da favola per lui e per i suoi fan. Parliamo naturalmente della situazione relativa al caso doping e al rischio squalifica eventuale. L’azzurro è stato infatti trovato positivo al Clostebol, una sostanza dopante, presente in minima parte in alcune analisi fatte a marzo, durante gli Indian Wells. Come noto, Sinner ha spiegato la sua innocenza e di aver assunto la sostanza in maniera inconsapevole.

Sinner, monta la polemica: arriva l’annuncio

La sua versione dei fatti aveva convinto l’ITIA che in un primo momento aveva scagionato il tennista e chiuso il caso. La WADA invece ha voluto riaprirlo e ha rimandato tutto al TAS di Losanna chiedendo una squalifica da uno a due anni (e la perdita di tutti i premi vinti all’Indian Wells). Nelle prossime settimane ci sarà la sentenza.

Intanto per lui non è facile di certo convivere con questa minaccia che pende sulla sua testa ma da grande campione qual è non ne ha minimamente risentito in campo, continuando a vincere un torneo dopo l’altro. Di questa situazione che sta creando un vero e proprio polverone, ne ha parlato Raffaella Reggi in un’intervista riportata da ‘Tutti Convocati’.

L’ex tennista mostra solidarietà verso il classe 2001, mettendosi nei suoi pani: “Non è facile andare avanti così“, asserisce. Reggi poi continua: “Per questo motivo è ancora più bello vedere la sua evoluzione, anche come parla. Nonostante il momento difficile, riesce ad esprimere un tennis fuori dalla grazia di Dio“. Facile comprendere cosa sarebbe potuto succedere ad un altro, non forte così mentalmente: “Si sarebbe abbattuto in una situazione del genere, Jannik no”. E giù ancora complimenti per lui, gli ennesimi da parte di chi il tennis lo conosce molto bene.