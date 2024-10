Roma, contro l’Inter per trovare continuità

La Roma ora ha bisogno di continuità: dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev nella terza giornata della fase campionato di Europa League e respira un po’ dopo la sconfitta interna contro l’Inter in campionato che aveva portato ulteriori critiche intorno a un ambiente che ormai sereno non lo è da tanto tempo. A Ivan Juric serve tempo, questo è chiaro, ma l’impressione è che i calciatori siano totalmente travolti da quel pessimismo cronico e dai recenti fatti che hanno travolto la sponda giallorossa della Capitale.

Adesso bisognerà provare ad avere quella continuità che in campionato è sempre mancata, per cercare di risalire una classifica che resta complicata. Ritrovare la fiducia dell’ambiente è molto complicato perché quanto accaduto negli ultimi mesi ha lasciato un’impronta troppo marcata. Ma bisogna provarci, perché scendere più in basso di così è davvero complicato.