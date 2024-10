Juve, attesa per un test ed una stella nascente

Per dimostrare di essere all’altezza delle grandi squadre la Juve deve archiviare il pareggio di San Siro contro l’Inter e proiettarsi subito con la massima concentrazione nella sfida interna contro il Parma. Allo Stadium arriverà un’avversaria che proverà in tutti i modi a portar via dei punti preziosi, per questo gli uomini di Thiago Motta non potranno concedersi il minimo calo di tensione. Atteso ancora un test per Koopmeiners: difficile che l’olandese possa recuperare col Parma, ma in caso di segnali positivi potrebbe andare in panchina. Alla Continassa puntano a recuperare tutti gli acciaccati tra le trasferte di Udine e Lille, ma Douglas Luiz e Nico Gonzalez lavorano ancora a parte e solo nei prossimi giorni daranno riscontri più concreti sul rientro. Intanto l’allenatore deve fare con quello che ha e deve essere bravo a gestire le forze per continuare a tenere un ritmo alto, pesando le scelte anche in base agli impegni e alle caratteristiche necessarie per imporre il proprio gioco. Gatti contro il Parma sembra favorito per una maglia da titolare, Yildiz dopo la doppietta di San Siro potrebbe essere la stella attorno alla quale costruire l’attacco bianconero.