Bufera tra Cassano e Leclerc: tifosi Ferrari infuriati

Antonio Cassano arriva anche nel mondo della Formula Uno, frasi su Charles Leclerc che fanno infuriare i tifosi della Ferrari: cosa è successo

Non le manda mai a dire, Antonio Cassano, ed è per questo che è da sempre uno dei personaggi più discussi del mondo dello sport. Così come lo è stato da giocatore, si conferma da opinionista non solo calcistico, ma anche sportivo a 360 gradi. Ha fatto parlare di sé, il barese, per quanto affermato sugli eventi del Mondiale di Formula Uno.

Cassano segue il mondo del calcio in tutte le sue sfaccettature, ma è evidentemente anche un grande appassionato di motori. In un recente podcast cui ha partecipato, l’ex ‘Fantantonio’ ha preso la parola anche su Charles Leclerc e sulla Ferrari. Pronunciandosi in un parere che però ha causato una vera e propria bufera sul web.

Dichiarazioni polemiche, sul pilota monegasco, che non potevano certo passare inosservate e che hanno suscitato notevole impressione. In molti tra i tifosi della Ferrari sono insorti a difesa di Leclerc.

Cassano demolisce Leclerc: “È meglio Verstappen”, scoppia il caos sui social

Cassano è tornato sui recenti risultati da parte della Ferrari, che nelle ultime settimane in pista è apparsa la vettura più in forma, vincendo tre delle ultime cinque gare. Non condividendo però l’esaltazione per le vittorie di Leclerc.

In particolare, parlando dell’entusiasmo manifestato dal telecronista di ‘Sky Sport’ Carlo Vanzini, che in occasione della vittoria a Monza da parte del monegasco aveva esclamato “Charles, hai vinto a casa tua!“, Cassano ha replicato in maniera fredda e sprezzante. “Esaltarsi in questo modo per Leclerc che ha vinto tre Gran Premi mentre Verstappen ne ha vinti 48…perché dovrebbe essere meglio Leclerc? Perché ha vinto il Gp di casa?”.

Naturalmente, come detto, la replica di appassionati e tifosi della Ferrari non si è fatta attendere. Difendendo a spada tratta il talento del pilota della Rossa, in grande crescita in questo finale di stagione e comunque autore di risultati importanti in rapporto a quelle che erano le aspettative all’inizio della stagione. Ora, c’è da spingere sia Leclerc che Sainz, a caccia di un trionfo importantissimo. La Ferrari è in corsa per il Mondiale costruttori, tornato obiettivo concreto, con la McLaren a soli 29 punti di distacco. In caso di successo, il Mondiale costruttori tornerebbe a Maranello dopo ben 16 anni.