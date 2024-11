Napoli, contro l’Atalanta altro esame di maturità

Lasciato alle spalle il turno infrasettimanale in casa Napoli si pensa ora non solo al campionato. In casa azzurri continuano infatti i contatti per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il Georgiano è definitivamente tornato sui livelli della stagione dello scudetto e con il suo entourage si lavora per un contratto da 8 milioni fino al 2029.

Napoli, Kvara ma non solo: testa al campo

Da sistemare i dettagli che riguardano l’eventuale clausola e le commissioni per gli agenti. Non solo Kvara, il Napoli ha iniziato a lavorare in vista della sfida contro l’Atalanta. Sfida che vedrà probabilmente ancora out Lobotka, al suo posto ci sarà ancora Billy Gilmour che ha ben figuarato al Meazza contro il Milan. Una sfida quella contro la Dea che rappresenterà un altro banco di prova importante per i ragazzi di Antonio Conte che dopo aver superato il Milan vogliono ora imporsi anche contro un’Atalanta in grande forma e vogliosa di fare uno scherzetto post-Halloween agli azzurri ancora imbattuti e sempre vincenti in casa al Maradona. Una prova da non sbagliare. Per allontanare una contendente al titolo e viaggiare sempre più a vele spiegate verso la sfida del 10 novembre al Meazza contro i campioni d’Italia dell’Inter…