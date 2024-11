Terremoto in atto e critiche feroci: ultim’ora Schumacher

Arriva un autentico terremoto in Formula 1 che va a toccare da lontano persino Michael Schumacher: l’ultimo annuncio non lascia molti dubbi

Il campione tedesco è stato tirato in ballo in riferimento ad alcune critiche feroci da parte di un protagonista del Circus. Il Kaiser è sempre un punto di riferimento anche per i piloti attuali e una fonte di ispirazione per i più giovani.

Il nome di Michael Schumacher non può mai passare inosservato nel mondo della Formula 1, nemmeno ora che da anni non fa più una comparsa nel paddock. Il fenomeno di Kerpen ha problemi più importanti di cui occuparsi, ovviamente inerenti la propria salute, ma mantiene stabile una connessione a distanza con un mondo che gli è appartenuto per oltre 20 anni. A tirarlo in ballo sono spesso gli altri, o come esempio per i più giovani o come paragone diretto per imprese e record.

Ecco quindi che prima Hamilton, per il numero di campionati vinti e poi Verstappen, per atteggiamento in pista, sono stati accostati a Schumi. Nella fattispecie ci sono delle recenti dichiarazioni, che riguardano proprio Super Max, ad aver scomodato il sette volte campione del mondo. A proferire parole a riguardo è stato papà Jos, che con Schumacher ha corso ai tempi della Benetton, a metà anni ’90.

Max Verstappen al centro delle critiche: il papà Jos lo paragona a Schumacher e Senna

Max Verstappen è finito nuovamente sotto i riflettori per il suo stile di guida particolarmente aggressivo. I suoi duelli con Lando Norris, sia in Texas che a Città del Messico, non sono passati inosservati, con tanto di contatti oltre il limite. Se però ad Austin è riuscito a cavarsela con una reprimenda e senza penalità, in Messico il corpo a corpo con l’inglese gli è costato 20″, rovinandogli la gara.

Per Jos Verstappen questa penalità è stata condizionata dall’antipatia di alcuni Commissari nei confronti del figlio. Un attacco neppure troppo diplomatico nei confronti di Johnny Herbert, che era nel Collegio dei Commissari in Messico e ha deciso, secondo il clan Verstappen, in favore del connazionale Norris.

In un’intervista al quotidiano olandese ‘De Telegraaf,’ Jos ha tirato in ballo due mostri sacri della Formula1. Per il papà Max: “Deve continuare a guidare come ha sempre fatto. Gli ho ricordato che anche Ayrton Senna e Michael Schumacher erano spesso soggetti a strane critiche dall’Inghilterra. Di sicuro è in ottima compagnia in questa cosa“. Insomma vedremo se il suo atteggiamento non cambierà nemmeno ora.