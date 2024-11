“Mai e poi mai”, annuncio choc: Hamilton da brividi

L’annuncio di Lewis Hamilton ha fatto letteralmente venire i brividi a tutti i tifosi del campionissimo britannico

Il finale di stagione in F1 non sta regalando grandi soddisfazioni a Lewis Hamilton. Il campionissimo inglese vorrebbe lasciare la Mercedes almeno con un’altra gioia ma questi ultimi weekend si stanno rivelando un vero e proprio incubo. Negli Stati Uniti il 7 volte campione del mondo è stato costretto a partire addirittura in 17esima posizione e in gara ha dovuto poi ritirarsi. È andata un po’ meglio in Messico: sesto posto in qualifica e quarto alla bandiera a scacchi.

Risultati poco gratificanti per Hamilton, che spera ovviamente che le cose possano andare meglio già domani nel GP del Brasile. Nel frattempo, però, è arrivato un annuncio che ha fatto venire davvero i brividi a tutti i fan del pilota della Mercedes che dal prossimo anno sarà al volante della Ferrari.

Nel weekend in Brasile, infatti, il 39enne avrà la possibilità di guidare la McLaren di Ayrton Senna del 1990. Sono passati 30 anni dalla morte del leggendario pilota brasiliano e la Formula 1 lo sta omaggiando con dei tributi davvero molto toccanti. Sebastian Vettel ha potuto guidare l’auto di Senna a Imola e una livrea speciale della McLaren sul circuito di Monaco: ora tocca a Hamilton, che sulla pista di Interlagos potrà vivere l’emozione di guidare l’auto dell’indimenticabile Ayrton.

Hamilton da brividi: annuncio choc, nessuno se l’aspettava

“Mai e poi mai avrei pensato di poter guidare l’auto di Senna qui”, le parole del vincitore di sette titoli iridati in F1, che ha poi sottolineato di aver colto al volo l’opportunità non appena gli si è presentata. Hamilton ha poi ricordato che quando era in McLaren ha avuto la possibilità di guidare la MP44 a Silverstone: un’esperienza che Lewis definisce “incredibile”, ma comunque non paragonabile a ciò che si può provare nel guidare l’auto di Senna.

Hamilton ha poi ricordato quando Senna vinse in Brasile e tenne la bandiera verdeoro. Questa grande passione del 39enne per il leggendario pilota brasiliano, venuto a mancare dopo il tragico incidente nel GP di Imola 1994, fa sì che la popolarità di Hamilton tra i tifosi verdeoro sia enorme. Senna vinse quel Mondiale con la McLaren MP4/58: il campionissimo ne conquistò altri due nel 1988 e nel 1991, sempre con la McLaren.