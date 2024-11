Ceccon commuove i tifosi: che annuncio su Nadal

Thomas Ceccon ha colpito i tifosi dopo l’annuncio arrivato su Rafael Nadal che sta facendo il giro del web in queste ore

Thomas Ceccon è sicuramente uno dei giovani di punta del nuoto italiano. Il classe 2001 ha vinto una serie di riconoscimenti e punta sempre più all’eccellenza nel suo sport. A soli 23 anni ha già conquistato quattro medaglie (un oro, un argento e due bronzi) in due partecipazioni alle Olimpiadi e il suo palmares è destinato a crescere mese dopo mese. Insomma è lui il Sinner del nuoto, in particolare per quanto riguarda il nostro paese.

Il paragone con il tennis non è casuale, in quanto il campione olimpico ne è un grande appassionato. Segue con trasporto le gare e soprattutto ha un grande idolo nel mondo delle racchette: Rafa Nadal. Lo ha rivelato lo stesso Ceccon nel corso di un’intervista recente a ‘Olympics.com’, parlando di come lo spagnolo sia stato per lui fonte d’ispirazione sin dalla giovane età.

Rafa Nadal, arriva l’annuncio da Ceccon: tifosi a bocca aperta!

La gioia del giovane nuotatore in relazione al suo idolo ha raggiunto un punto di svolta quando c’è stato un contatto tra i due. L’annuncio dato da parte di Ceccon su Nadal sta facendo il giro del web e ha colpito tutti. Lo ha rivelato in un’intervista concessa a Olympics.com. I tifosi sono rimasti a bocca aperta.

Già in passato Ceccon aveva avuto modo di parlare del tennista spagnolo, di quanto sia stato per lui un punto di riferimento nello sport. Stima che è arrivata in qualche modo allo spagnolo che ha deciso di fare un gesto non da tutti: scrivere a Ceccon. Così tra i due c’è stato uno scambio di messaggi, con il nuotatore che ne ha svelato il contenuto. “Mi ha sorpreso, mi ha scritto una sera” rivela.

“Non so come abbia potuto leggere quello che ho detto su di lui, ad ogni modo quando ho visto il suo messaggio ero contentissimo e gli ho risposto” dice un raggiante Ceccon. Poi continua: “Fa sempre piacere quando due personaggi pur appartenenti a sport diversi erano in contatto e hanno uno scambio di questo tipo. Mi ha scritto e dopo una settimana si è ritirato. Mi sento fortunato a far parte di un’era in cui c’è stato anche lui”, chiude il nuotatore riferendosi all’annuncio di ritiro da parte del campione iberico che chiuderà in questo 2024 la sua esperienza agonistica nel tennis.