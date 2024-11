Clamoroso Berrettini, è ufficiale: svolta inattesa

Decisione improvvisa quella ufficializzata da Matteo Berrettini. L’azzurro ha cambiato i suoi programmi

Non è stata una seconda parte di stagione come ci si aspettava per Matteo Berrettini. Dopo i due trionfi estivi sulla terra di Gstaad e Kitzbuhel ai quali va aggiunto il titolo vinto a Marrakech, il rendimento dell’azzurro ha avuto un calo.

I risultati migliori, Berrettini li ha ottenuti in Coppa Davis con tre vittorie in altrettanti match della fase a gironi disputata a Bologna contro Fonseca, Blockx e Van de Zandschulp. Nei vari tornei disputati, la performance migliore è stata quella dell’Atp di Vienna con il quarto di finale perso contro Khachanov, uno dei tennisti più in forma nel finale di stagione.

A Parigi Bercy, Berrettini ha perso al primo turno contro Popyrin. Un 7-5; 7-6 che ha precluso all’azzurro la possibilità di affrontare Medvedev e di risalire ulteriormente nel ranking Atp. Un anno fa, Matteo era fermo in seguito all’infortunio alla caviglia subito allo Us Open. Pertanto, poteva solo guadagnare punti dopo ogni turno superato e raggiungere l’obiettivo che si era prefissato al momento del rientro ovvero rientrare almeno trai primi trenta del ranking Atp.

Berrettini ha deciso, è ufficiale: non ci sarà

Obiettivo che, al momento, è sfumato. Berrettini chiuderà la stagione in 35esima posizione, non certo comunque un piazzamento deludente per chi all’inizio dell’anno era addirittura scivolato oltre la top 100. L’azzurro avrebbe potuto migliorare ulteriormente la sua classifica, partecipando all’Atp 250 di Metz in programma la prossima settimana, torneo che chiuderà il calendario ATP 2024 insieme a quello concomitante di Belgrado. Berrettini si era iscritto all’evento ma – è notizia di poche ore fa – ha deciso di rinunciare e chiudere così anticipatamente la sua stagione sul circuito.

L’entry list di Metz è davvero molto competitiva nell’edizione che sta per iniziare. Parteciperanno infatti al torneo Dimitrov, Rune, Ruud e Rublev, quest’ultimi due alla ricerca di punti qualificazione per gli ultimi due posti disponibili per le Atp Finals di Torino, al via da domenica 10 novembre.

Berrettini ora attende la decisione finale di Filippo Volandri sui convocati per la Final Eight di Coppa Davis di Malaga. Al momento, Matteo è escluso dalla lista provvisoria dei convocati della quale fanno parte Sinner, Cobolli, Musetti, Bolelli e Vavassori. La scelta definitiva è attesa a breve. Berrettini dovrebbe subentrare a Cobolli che è alle prese anche con un problema alla spalla che gli ha impedito di disputare il Masters di Bercy. Confermati gli altri quattro con Sinner che potrebbe essere schierato anche in doppio.

L’Italia affronterà l’Argentina ai quarti di finale della Final Eight. Nell’eventuale semifinale c’è la vincente di Usa-Australia. Germania-Canada e Olanda-Spagna, gli altri due quarti di finale.