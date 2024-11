Commozione per Zanardi: spunta una frase pazzesca

L’ex pilota al centro di messaggio su X che mette i brividi: i fan di Alex Zanardi si commuovono dopo quanto spuntato sui social

Un’esistenza difficile, fatta di scogli che per qualcun altro sarebbero stati insormontabile. Ma la resilienza di Alex Zanardi era e rimane un esempio, per giovani atleti e non solo. Per chi, come l’ex pilota, ha dovuto affrontare problematiche e difficoltà mostruose ma ne è uscito sempre a testa alta.

Il 15 settembre 2001 è cominciato l’incubo di Alex che si è ritrovato a fare i conti con uno spaventoso incidente che lo ha visto protagonista in un weekend di gara, in Germania, del Campionato CART. La macchina distrutta, i soccorsi che gli hanno letteralmente salvato la vita ma a carissimo prezzo: l’amputazione degli arti inferiori. Un dramma che, all’occorrenza, sembrava aver disintegrato in un attimo una carriera straordinaria. 2 titoli mondiali, un passato in Formula 1. Poi il buio totale.

Ma Zanardi ha saputo rivedere la luce, diventando un punto di riferimento anche per gli sport paralimpici: 4 medaglie d’oro in handbike, un alieno. Una passione viscerale quella per l’handbike che lo vide anno dopo anno migliorarsi, diventare sempre più forte. Ma nel punto più alto della sua seconda carriera, Alex fece i conti con un altro incidente mostruoso. Sulle strade di Pienza, in Toscana – era il 19 giugno 2020 – Zanardi a causa di una distrazione finì per schiantarsi contro un camion. Un impatto violentissimo che lo portò vicinissimo alla morte.

Zanardi, fan in lacrime: il messaggio è commovente

Mesi in coma, il ritorno a casa solo nel 2021: una vita spezzata, ancora una volta, dalla sfortuna. E da allora non resta che il ricordo di ciò che è stato, visto che di Alex Zanardi e delle sue effettive condizioni di salute non si sa nulla. Ciò che rimane sono le sue meravigliose imprese in pista.

Ma il mondo social non lo ha mai dimenticato, così come i suoi fan che non perdono tempo e lo ricordano con frasi, scatti, momenti indimenticabili della sua irripetibile esistenza. E così è successo una manciata di ore fa, su ‘X’, quando un utente ha pubblicato una frase – una vera e propria citazione dell’ex campione di Formula 1 – nella quale si può avvertire l’insegnamento di vita che Alex ha provato instillare a chi gli ha voluto bene.

“Una volta che metti tutto nella giusta prospettiva, anche i momenti difficili possono essere un’opportunità per rinfrescare il tuo appetito, il tuo desiderio”. Una massima che sembra racchiudere appieno il pensiero di esistenza che Zanardi, per anni, ha portato avanti.

“Once you put everything in the right perspective, even bad times can be an opportunity to refresh your appetite, your desire.”

~Alex Zanardi — Betts 🏳️‍🌈 (@Hope8Fear2Liv) November 1, 2024

Ed in tanti, soprattutto giovani atletici che si affacciavano al panorama sportivo per le prime volte, hanno colto l’occasione di conoscere un uomo unico, il cui coraggio è stato più forte di tutto e tutti. Di una vita spesso infame, alla quale Alex ancora oggi resta aggrappato.