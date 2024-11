Jasmine Paolini spiazza tutti: lo ha annunciato

Jasmine Paolini spiazza tutti con un annuncio. La tennista azzurra, protagonista delle Finals di Riyad, ha svelato tutto

Jasmine Paolini è una delle tenniste italiane con maggior talento degli ultimi anni. Attualmente al numero 4 del Ranking WTA, ha vissuto un 2024 da protagonista assoluta, con laa vittoria del WTA 1000 di Dubai, l’oro olimpico in doppio con Sara Errani e le due finali (perse) al Roland Garros e Wimbledon. Questa settimana, Jasmine è impegnata alle WTA Finals per la prima volta in carriera: un torneo che vede protagoniste le otto tenniste che hanno totalizzato più punti nell’anno con il solito format a gironi.

Alle Finals, l’azzurra ha già battuto Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(5) 6-4 nel primo match ed ora affronterà Aryna Sabalenka, l’avversaria decisamente più forte del suo girone. “Farle giocare sempre una pallla in più è stata la chiave della gara, fin da inizio match era quello il mio obiettivo” le parole della Paolini nella conferenza stampa post vittoria con la Rybakina, “è pericoloso e veloce il suo servizio ma sono riuscita a disputare un match solido senza troppi errori“.

Ottimo è stato anche l’esordio nel doppio per la tennista azzurra. Insieme a Sara Errani, le due azzurre hanno battuto le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk in rimonta, con il punteggio di 1-6 6-1 10-4 ed ora affronteranno la neozelandese Erin Routliffe e la canadese Gabriela Dabrovski.

Paolini e l’incontro “speciale”: “Ero timida, è stato carino”

La Paolini, poi, visibilmente emozionata in conferenza stampa ha parlato anchedell’incontro con Neymar Jr., attaccante brasiliano dell’Al-Hilal (club di Riyad della Saudi League), ex Barcellona e Paris Saint Germain. “Un po’ lo seguo il calcio – ha ammesso – mio padre e mio fratello tifano Milan mentre io non sono una grande tifosa” ha spiegato la toscana.

“Quando ho visto Neymar mi sono detta se fosse veramente lui. Ero un po’ timida all’inizio, poi è andata bene alla fine. Gli ho anche parlato, è stato carino” ha ammesso la tennista. Un incontro suggestivo, insomma, di alto impatto per la tennista azzurra che sta vivendo queste emozioni per la prima volta in carriera.

Simpatico anche il passaggio sullo shooting fotografico. “Credo che la foto delle WTA Finals sia stata una delle migliori, sono contenta di esserci. Appena ho visto quel vestito l’ho scelto subito e tanti i commenti che mi sono arrivati in cui mi hanno detto che assomigliavo ad una protagonista del Game of Thones“.