Fognini, tutto deciso: colpo di scena improvviso

Fabio Fognini c’è. La stagione del tennista azzurro non è ancora finita. Ecco quando lo rivedremo in campo

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Fabio Fognini, attuale n° 107 nel ranking ATP ha deciso di prolungare la stagione e, nelle prossime ore sarà impegnato in un altro torneo.

L’azzurro sarà in campo all’Atp 250 di Belgrado, ultimo torneo dell’annata insieme al concomitante evento di Metz. Secondo quanto riportato dai bookmakers uno dei favoriti per la vittoria finale di Belgrado è Alex De Minaur, in lotta per un posto alle Finals di Torino.

De Minaur è la prima testa di serie del torneo che non vedrà protagonista un altro italiano. Si tratta di Lorenzo Musetti che, a poco prima del debutto, ha annunciato il suo ritiro. Verosimilmente l’azzurro tornerà in campo con l’Italia nella Final Eight di Coppa Davis così come Berrettini che ha deciso di ritirarsi da Metz in attesa della convocazione per Malaga.

Fognini in campo a Belgrado, ecco chi affronterà

Nel tabellone di Belgrado figurava anche un altro italiano, Luciano Darderi (ottava testa di serie) che è stato però sconfitto all’esordio dal tedesco Altmaier, subentrato a Navone, in due set. Fognini debutterà sul cemento indoor di Belgrado contro il russo Safiullin. Una partita che mette in palio il secondo turno con Francisco Cerundolo che, da terza testa di serie, ha avuto un bye al primo turno.

Fognini ha una gran voglia di rifarsi dopo la recente partecipazione al Masters di Parigi Bercy in cui è stato subito eliminato al termine di una partita giocata alla pari con Alexander Bublik. Prima del debutto, il tennista ligure, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram, ha ricondiviso una ‘storia’ in cui mostra uno scatto in cui è in compagnia di Luciano Darderi e del suo staff.

Come anticipato, l’Atp di Belgrado sarà l’ultimo della stagione per l’azzurro e gli altri colleghi. Il calendario Atp si concluderà con le Finals di Torino, in programma da domenica 10 novembre con Sinner atteso protagonista. La stagione 2025 comincerà già a fine dicembre, come da tradizione, con i tornei in Australia che precederanno proprio l’Australian Open, primo Slam della stagione in cui proprio Sinner è campione in carica dopo la memorabile impresa contro Medvedev di un anno fa.