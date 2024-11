Empoli, D’Aversa: “15 punti impensabile a inizio stagione”

L’allenatore dell’Empoli, Roberto D’Aversa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa. “Bisogna considerare che in panchina mancavano i centrocampisti… I ragazzi si sono comportati bene per 60-70 minuti, ma il discorso è sempre che se non la chiudi poi rischi anche di perderla. Ma per come siamo partiti e anche per le assenze non rimprovero nulla ai miei, se non appunto questo discorso del cercare di chiudere le partite. I ragazzi erano a testa bassa nello spogliatoio, questo mi fa piacere perché volevano di più. Abbiamo però 15 punti, impensabile a inizio stagione: merito del presidente, del club e di questi ragazzi che stanno lavorando. Siamo felici anche per i tifosi che erano qua”.

La scelta iniziale era quella di cercare di vincere la partita, per questo ho messo i due attaccanti. Sapevamo che aveva nelle gambe 60-70 minuti, peccato non averla vinta anche se bisogna essere onesti sul fatto che nel finale abbiamo anche rischiato di perderla