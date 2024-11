Fiorentina-Verona, Kean affronta il suo passato

Domenica alle 15.00 la Fiorentina affronta l’Hellas Verona. Per Moise Kean è sfida da ex. Con il Verona segnò una doppietta al Franchi nella vittoria 1-4 dell’Hellas in casa viola arrivata nel gennaio 2018.

Fiorentina-Verona, le probabili

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Richardson, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

Hellas Verona (4-2-3-1): Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

Viola in cerca di riscatto, Hellas di conferma

Una sconfitta da cancellare immediatamente rituffandosi sul campionato. In casa Fiorentina il passo falso contro l’Apoel va subito messo alle spalle per provare a centrare il sesto successo consecutivo in Serie A. Al Franchi arriva il Verona di Zanetti reduce dalla vittoria contro la Roma e voglioso di continuare a fare punti. Una Fiorentina che dovrà fare a meno di Cataldi non convocato oltre che di Ikoné out dopo la morte del padre. In mezzo al campo solo Bove è certo di una maglia da titolare. Con lui uno fra Adli, Richardson e Mandragora. Per il resto non dovrebbero esserci dubbi per Palladino che ritroverà tutti i titolari dopo la gara di Conference. In avanti soprattutto si rivedrà Moise Kean atteso alla sfida con il bomber veronese Tengstedt. E fresco della convocazione in nazionale come per il compagno di squadra Comuzzo alla prima in azzurro. Una Fiorentina che vorrà quindi tornare al successo per restare nelle zone altissime della classifica e arrivare così al meglio alla sosta…