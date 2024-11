Tifosi totalmente sconvolti: spunta anche Tamberi

Tra lo stupore dei tifosi spunta l’ex campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Ecco tutti i particolari

In Italia tradizionalmente il calcio la fa da padrone drenando risorse economiche e togliendo spesso visibilità alle altre discipline sportive. Non per nulla da sempre nel nostro Paese le discussioni sportive, al bar come sui social network, sono monopolizzate, per esempio, dall’ultimo fuorigioco dato o non visto o da un gol regolare annullato. Ma nulla dura in eterno, tutto è in continua evoluzione e così anche il pallone perde progressivamente terreno nelle preferenze degli sportivi.

Gli straordinari trionfi di Jannik Sinner e la conquista, lo scorso dicembre, della Coppa Davis, a 47 anni di distanza dall’insalatiera d’argento alzata nel cielo di Santiago del Cile da Adriano Panatta e compagni, non solo hanno riportato in auge il tennis ma hanno anche segnato un’inaspettata inversione di tendenza.

Quest’anno, infatti, si è registrato un autentico boom di iscrizioni ai circoli e alle scuole di tennis. Insomma, i bambini e i ragazzini non sognano più di emulare solo Francesco Totti, Cristiano Ronaldo o Leo Messi ma anche il numero 1 del ranking Atp. Anche il basket guadagna sempre più consensi al punto tale da vantare un appassionato illustre, l’ex campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi.

Basket, Dolomiti Trento-Trieste: in tribuna anche Gianmarco Tamberi

Dopo la conquista della ‘Diamond League’, che ha riscattato la delusione olimpica, Gimbo si è concesso una romantica vacanza con la sua dolce metà, Chiara Bontempi, a Milano tra shopping nel ‘Quadrilatero della moda’ e cene gourmet in ristoranti stellati.

Ma il meritato riposo di Gimbo, dopo una stagione lunga e stressante, continua. Infatti, il campione europeo in carica (titolo conquistato lo scorso giugno all’Olimpico di Roma) è stato intercettato in tribuna all'”Il T Quotidiano Arena” per il match clou della settima giornata del massimo campionato di basket, giunto alla 103esima edizione, tra la Dolomiti Energia Trento e Trieste.

Dunque, uno spettatore in più e d’eccezione per l’Aquila Trento che inaspettatamente guida la classifica insieme alla Segafredo Bologna e che nel turno precedente ha battuto i campioni d’Italia in carica dell’Olimpia Milano. Del resto, mai come quest’anno la lotta scudetto non sembra, come negli ultimi anni, un discorso a due tra le ‘scarpette rosse’ meneghine e le ‘Vu nere’ felsinee. Il duo di testa è incalzato dalla stessa Trieste mentre la sorprendente neopromossa Trapani naviga nelle zone nobili della classifica.

Non meraviglia, quindi, che sempre più sportivi si appassionino al basket tra cui, come detto, l’ex campione olimpico Gianmarco Tamberi che ha molto in comune con i giganti del parquet: Gimbo e i cestisti regalano emozioni ‘volando’ rispettivamente oltre l’asticella e a canestro.