Alcaraz, divieto assoluto: niente da fare per lo spagnolo

Carlos Alcaraz deve fare i conti con un divieto assoluto dal quale per ora non sembra esserci via di uscita: lo spagnolo dovrà rassegnarsi

L’obiettivo di Carlos Alcaraz è quello di chiudere nel migliore dei modi un 2024 che ha dato grandi soddisfazioni al giovane tennista spagnolo. I due successi al Roland Garros e a Wimbledon sono la prova dell’enorme crescita dell’atleta iberico: non a caso in tantissimi sono convinti che negli anni a venire sia lui che Jannik Sinner daranno vita a entusiasmanti duelli proprio come avvenuto negli ultimi vent’anni tra Federer, Nadal e Djokovic.

Alcaraz punta quindi alle ATP Finals di Torino e poi anche alla Coppa Davis per completare in bellezza una stagione ricca di trionfi. Ovviamente in entrambi i casi dovrà vedersela con i rivali più forti, in primis proprio Jannik Sinner: il tennista di San Candido vuole prendersi la rivincita a Torino (lo scorso anno perse in finale contro Nole) e confermare il successo dello scorso anno in Davis con la Nazionale italiana.

Proprio la Coppa Davis è la competizione che sta finendo maggiormente sotto i riflettori anche per motivi che non riguardano il campo da gioco. Tanti fan sono infatti molto interessati anche alle auto dei vari atleti che si daranno battaglia a Malaga. Ovviamente, proprio perché si gioca in Spagna, tutti aspettano di vedere con che vettura si presenterà il campione iberico Carlos Alcaraz.

Alcaraz niente da fare! Hanno detto di no

In realtà, come riportato anche dal quotidiano ‘La Repubblica’, pare che almeno per ora al fenomeno di El Palmar non sia consentito comprare l’auto dei suoi sogni. Ma da chi arriva questo divieto? Nientemeno che dai suoi genitori, convinti che il 21enne non abbia ancora l’età giusta per concedersi quella vettura che lo fa così impazzire.

Ma di quale auto si tratta? Alcaraz vorrebbe fare follie per assicurarsi la BMW iX1, uno dei veicoli completamente elettrici realizzati dal celebre marchio tedesco. L’auto è un SUV di ultima generazione ed è una versione avanzata della BMW X1 (sempre elettrica) che ha già ottenuto un ampio apprezzamento.

Almeno per ora sembra proprio che Alcaraz dovrà rassegnarsi: lo stesso tennista spagnolo ha fatto capire che la decisione dei suoi genitori è netta. “Sono i miei genitori a gestire i soldi che incasso e succede che se devo comprarmi qualcosa per il golf non c’è problema – le sue parole riprese da La Repubblica – Invece, per comprare una bella auto nuova…“.